郭珮文自爆與TVB續約至2030年冇人工加　曾陷半年「零工作」低潮

《2026香港小姐競選》「全球招募最後召集」活動日前舉行，當中郭珮文（Juliana）盛裝出席成為全場焦點，她在接受《香港01》訪問時透露了自己最新的工作動向，更首度披露與無綫續約至2030年，簽1年6個騷。



郭珮文透露與無綫續約至2030年。（葉志明 攝）

郭珮文着得比較「密實」。（葉志明 攝）

郭珮文驚爆續約至2030年 簽一年6個騷

郭珮文表示：「合約已經續到2030年。其實我自己一向都唔係好叻去搵關係或者鞏固關係，所以背後有一個大公司支持，對我嘅工作嚟講絕對係一件好事。」被問到續約條件時，她透露新合約簽一年6個騷。至於有沒有趁機要求公司提供更好的福利或增加劇集女主角的機會？性格乖巧的她笑言自己並未想太多，一切順其自然： 「大家一齊努力啦，希望到時工作好啲、有多啲機會。我都想試吓做女主角或者唔同嘅角色，不過最近覺得自己仲未夠班。等我可能覺得自己已經準備好嘅時候，先會再同公司溝通。」被問到有沒有加薪時，她則害羞笑著表示「冇呀」。

坦言冇人工加。（葉志明 攝）

曾陷半年「零工作」低潮 坦言感到迷惘與壓力

雖然現時備受力捧，但郭珮文坦言在接拍《女神配對計劃2》之前，自己也經歷過一段長時間的「空窗期」沒有工作大感迷惘：「因為呢行唔穩定，唔知自己幾時再有工作，一定會擔心的。但擔心得嚟都無用，唯有盡量利用呢段時間去充實自己。」在半年的低潮期中，她選擇了增值自己，除了積極學習唱歌之外，也重新投入到自己不同的興趣中，透過運動等方式來排解負面情緒。

郭珮文透露續約未有人工加。（葉志明 攝）

郭珮文透露續約未有人工加。（葉志明 攝）

郭珮文着得比較「密實」。（葉志明 攝）

郭珮文好受歡迎，閃光燈閃個不停。（葉志明 攝）

郭珮文好受歡迎，閃光燈閃個不停。（葉志明 攝）

郭珮文入行後發展多多。（葉志明 攝）