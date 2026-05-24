魏駿傑前妻張利華獲邀南法高層晚宴　專攻內地客傳年收入逾 500萬

前藝人、被封為「保險女王」的王玉環（Agassi），近日帶領團隊遠赴南法尼斯出席公司的亞洲頂峰會議。近年轉戰保險界、成為王玉環旗下猛將的魏駿傑前妻張利華（現名張珈琳）亦有隨行現身。張利華自離婚後事業大翻身，生活愈來愈風光，在曝光的晚宴大合照中，她更以一身超吸睛的打扮驚艷全場。

魏駿傑與張利華於2008年結婚。（資料圖片）

2017年4月，魏駿傑進軍飲食界，當時的太太張利華都有出席。（資料圖片）

張利華自離婚後事業大翻身。（小紅書照片）

王玉環南法開會晚宴 團隊狂攬14席成全港第一

王玉環在小紅書上載了多張於南法尼斯會議及晚宴的盛況照片，並興奮寫道：「全港僅42席，我SV Agassi family狂攬14席，全港佔比第一🥇最感恩榮幸～能和Johnny & Andy兩位老闆同台領獎！ 恭喜團隊14位精英夥伴一同站上巔峰舞台🎉 感恩夥伴全力以赴，32年深耕，一群人，一條路，頂峰相見，未來可期💪」

非常威水！（小紅書照片）

非常威水！（小紅書照片）

魏駿傑前妻張利華金裙迎戰 狀態大勇顏值升級

在團隊的合照中，站在左起第三位的張利華（現名張珈琳）極為搶鏡。她身穿一襲香檳金色的低胸露肩魚尾晚禮服，大騷香肩與骨感身材。張利華將頭髮盤起，露出精緻的五官與飽滿的蘋果肌，面露自信笑容。相比起當年與魏駿傑結婚時的樸素外貌，現時的她不僅貴氣逼人，顏值更被網民指「再度進化」，氣質直逼上流名媛。

好搶鏡！（小紅書照片）

專攻內地客晉身「TOT頂尖會員」 年收入逾500萬

現年38歲的張利華於2020年與魏駿傑離婚後，經好友帶挈投身保險業，專攻內地富裕客戶市場。在王玉環的悉心栽培下，她的業績進展神速，據業界常規標準，能達到TOT級別的理財顧問，年收入高達 512萬港元以上。現時的張利華早已脫胎換骨，日常社交圈子非富即貴，不時出入高級場所、打高爾夫球，更經常大曬Hermès等名牌手袋。

張利華離婚後外形大躍進愈見精緻。（IG圖片）

張利華離婚後外形大躍進愈見精緻。（IG圖片）

張利華不時出入奢華品牌活動。（IG圖片）

張利華不時出入奢華品牌活動。（IG圖片）