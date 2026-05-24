蔡思貝拖行李箱遊走鬧市行頭成焦點　打扮集性感清純一身暗藏心機

現年35歲的視后蔡思貝自奪得港姐亞軍入行以來話題不斷，由獲TVB力捧成為當家花旦，入行短短7年便登上視后寶座；到後來盛傳被公司「雪藏」，雖然蔡思貝否認傳言，但近年曝光率明顯激跌，令其演藝事業陷入低潮。今年3月12日她於社交平台發文宣布正式離巢，與TVB結束13年的賓主關係。離巢後她接受訪問透露已有工作計劃，但還在接洽中不能公開，她亦希望未來可以作多方面的嘗試，對演戲一直十分熱愛。日前她就於社交平台分享了一段短片，她以清純與性感並重的打扮現中環鬧市，成為大眾焦點。

蔡思貝35歲生日。（蔡思貝IG）

貼身戰衣出擊玲瓏曲線現形

片中可見蔡思貝身穿黑色緊身吊帶背心，下身配搭同色系極簡約迷你裙，腳踩學生味十足的長白襪配黑色Mary Jane鞋，她當日拖著行李箱在中環多個地方遊走。蔡思貝這身打扮看似隨意，實則暗藏心機。極具彈性的貼身剪裁將她透過勤奮健身操練出的fit爆身形展露無遺，白皙的大長腿亦十分吸睛，舉手投足間不僅散發出陣陣青春氣息，玲瓏浮凸的曲線更是讓街邊的路人紛紛向她行注目禮。其實早在今年2月，蔡思貝身穿同樣裝束與拖住同個行李箱就被網民影到，當時她坐在石壆上休息，旁若無人地將一隻腳高高抬起，直接擱在身前的紅色行李箱上，擺出隨性且霸氣的姿勢，盡顯其我行我素、不愛按照常理出牌的率真個性，原來就是拍攝這條短片。

蔡思貝現身街頭。(抖音截圖)

蔡思貝好fit。(抖音截圖)

蔡思貝好靚。(抖音截圖)

蔡思貝好性感。(抖音截圖)

蔡思貝好青春。(抖音截圖)

蔡思貝已回復自由身。(抖音截圖)

蔡思貝在巴士站。(抖音截圖)

蔡思貝狀態絕佳。(抖音截圖)

蔡思貝拖行李箱現身。(抖音截圖)

高炒角度。(抖音截圖)