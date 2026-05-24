網民Threads熱議偶遇明星經歷　DoDo姐睇鞋態度同做節目一樣？

香港地在路上、餐廳、行山、甚至是巴士、地鐵都可能會撞見明星！有時是電視劇集中的配角、小角色，有時是國際級的歌星、影星。近日有網民在Threads上開po討論偶遇明星的經歷，指在巴士上遇到「輕輕鬆鬆」鄧梓峰時，對方會點頭示意，更曾遇上羅蘭姐後，坐在隔籬位閒話家常。雖然這一類帖文幾乎是每一兩月一次，但仍吸引不少網民留言分享自己的經歷。



有網民開po分享偶遇明星經歷，引來大量網民留言分享。（Threads圖片）

任達華真人真係好nice。（資料圖片）

零架子！巨星主動求合照兼體貼途人

在Threads的熱烈討論中，不少網民大讚部分藝人私底下超級親民，甚至比幕前更加「圈粉」。有網民分享偶遇任達華（華哥）：「喺機場見過任達華，成班同學搵佢合照，好好態度，真人高大有型。佢仲問其中一個生得個樣老成嘅同學：你係帶隊老師嗎？(並不是。。。。)之前其他路人都嚟影，影到推開任達華架行李車，佢都仲係笑笑口。」激讚他完全沒有明星架子！

任達華對任何人都好nice。（Threads圖片）

徐小鳳都見到？（Threads圖片）

另外，亦有網民憶述在地鐵中遇到羅蘭姐，當時羅蘭姐與朋友正在聊天，當網民民叫了一聲「羅蘭姐你好」，她很好笑容地回應：「你好」，之後羅蘭姐落車時，更回頭向這位網民講「再見」，令人十分窩心！也有網民表示曾遇見C君@農夫，網民的老公與他打招呼，C君又報以回應，態度就似是好朋友一樣。

諗起個畫面都覺得正。（Threads圖片）

Dodo姐為人夠真。（Threads圖片）

也有人分享「節目級」遭遇，表示任職鞋店時遇過鄭裕玲（DoDo姐）睇鞋。「以前賣鞋跟過did did姐，佢睇中對鞋，但放得太高，點知佢一野行埋我側面同我講。你咁鬼矮邊拎到，等我黎拎。個口吻同電視上面一模一樣，係我心目中藝人最緊要夠真。」

有時會有人分享問陳冠希影合照被拒，其實都係人之常情。（Threads圖片）

有時會有人分享問陳冠希影合照被拒，其實都係人之常情。（IG圖片）

江美儀為人都好真。（Threads圖片）

羅蘭姐對人不嬲友善。（Threads圖片）

羅蘭姐。（資料圖片/陳順禎 攝）

不過，也有些網民分享令人不爽的遭遇。「做馬會會所見過鄭丹瑞，西口西面講嘢冇尾音」、「以前做sales遇過楊怡勁串，仍佢仲要2線姐仔，白鴿眼態度勁差」、「係7-11做pt見過王祖藍&李亞男，祖藍塊面黑到燶，唔知當時係咪發緊脾氣定本身就係咁樣，李亞男就好似妹仔咁係隔離侍奉左右，埋完單都有講唔該但feel到佢有啲尷尬」。

有人話當時王祖藍，李亞男兩公婆唔係幾開心。（Threads圖片）

褪下光環 明星放工後也是普通人

大家在網上食花生、熱烈討論這些偶遇經歷時，其實亦不妨換個角度思考。明星在鏡頭前發光發熱，但「放工」之後，他們其實與你我一樣，只是個有血有肉的普通人。

有時候他們可能剛經歷了日以繼夜的密集拍攝，或者遇上了私人煩心事，甚至只是單純想享受一下不被打擾的私人時間。在這種情況下，面對陌生人的熱情，他們未必能時刻保持完美的笑容，態度顯得較為冷漠或是婉拒合照，絕對是人之常情。

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