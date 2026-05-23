容祖兒性感現身路人視角生圖激瘦肋骨現形　與精修圖差別極震撼

容祖兒貴為樂壇天后，多年來努力工作成績驕人，加上近年在內地發展賺人仔更是收入增，賺個盤滿砵滿的她，身家豐厚。人氣高企的容祖兒工作keep住忙碌，經常都要出席各類活動，穿梭中港兩地，經常跟大家見面。日前她就應邀出席國際時尚品牌活動，穿上該品牌最新服飾閃亮登場，她自己也有把靚相和短片放到IG上分享。當日有不少網民都偶遇了容祖兒，並把她的路人視角生圖發放到社交網。

容祖兒分享了她出席活動的靚相。(IG圖片)

容祖兒好FIT。(IG圖片)

激獲肋骨現形肚皮打褶

從容祖兒以及網民分享的照片和視頻可見，容祖兒當日身穿一件黑色窄身tube top襯黑色修腳褲配黑色高跟長靴，搭淺灰色外套，可以清楚看見她的腹肌與馬甲線，造型性感得來非常之時尚。其中一名分享容祖兒路人視角生圖的網民寫道：「香港偶遇容祖兒……本人也太瘦了吧！」並加上一個驚訝的emoji。從原相機的視頻中可見，容祖兒從商場步出，她的確是很瘦，瘦得胸下肋骨都現形了，甚至肚皮瘦得有些打褶了，此帖惹來不少網民熱議。不過一眾網民就留言大讚她雖然很瘦，但卻瘦得很健康很好看：「這不是純瘦啊，有肌肉的，又高又瘦又白又有肌肉」、「這身打扮要這麼瘦才好看啊」、「一看就是有努力健身的身材」。而容祖兒這些原相機生圖視頻竟然跟她自己官方發布的精修美照沒什麼分別，震撼網民，足證她真實狀態絕佳。

容祖兒路人視角。(k叔@小紅書)

容祖兒好性感。(k叔@小紅書)

容祖兒好fit。(k叔@小紅書)

容祖兒好靚。(k叔@小紅書)

容祖兒好瘦。(k叔@小紅書)

容祖兒被途人圍觀。(k叔@小紅書)

容祖兒狀態絕佳。(joeygalaxy@小紅書)

容祖兒瘦得健康。(joeygalaxy@小紅書)