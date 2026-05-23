石修新抱林佑蔚泳衣Top谷盡事業線　停車場內火辣狂扭挑戰辣妹

石修的兒子陳宇琛於2017年與前有線電視主播林佑蔚（Camille）結婚，兩人育有可愛女兒陳翎（Luna）。雖然已升呢做人母，但轉型為KOL的林佑蔚私下作風極之豪放，完全不會吝嗇在社交平台大曬大尺度福利照。近日她又再發功，上載了一段性感熱舞影片，狂騷惹火身材！

林佑蔚的穿窿黑絲好誘人。(ig@itscamilleadeline)

石修新抱作風大膽。(ig@itscamilleadeline)

陳宇琛與父母及妻女。(ig@itscamilleadeline)

三代同堂。(ig@itscamilleadeline)

室內停車場火辣狂扭 泳衣Top谷盡事業線

林佑蔚昨日（22日）在IG分享了一段跳舞的短片，地點為室內停車場位置，她的打扮極為大膽，上半身僅穿上一件碎花Bikini Top，外搭一件極短的長袖網衫，酥胸半露之餘更谷出深長事業線，大晒S型纖腰；下半身則配上一條黑色長身喇叭褲。

雖然性感泳衣與停車場背景略顯格格不入，甚至有點「騎呢」令人看到很尷尬，但Camille依然非常投入，不斷隨着音樂火辣扭動腰肢，騷味十足，最後更在嘴邊擺出可愛的V字手勢。她亦幽默地以英文留言解釋：「Me seeing all the hot girls on my feed doing this on beautiful beaches, and thinking I can do this… but in the parking lot, in the nonstop rainnnn 💧（看到我動態上所有辣妹都在美麗的海灘上這樣做，心想我也能做到……但這是在停車場，而且雨還下個不停）。」

石修新抱作風大膽。(ig@itscamilleadeline)

挑戰辣妹。(ig@itscamilleadeline)

+ 3

作風大膽無底線 高抬腿險走光震撼眼球

其實翻查Camille的社交平台，不難發現她對自己的身材充滿自信，IG上充斥着大量惹火泳裝，以及令網民直呼「震撼眼球」的激量內衣照。早前她更曾分享過換上多套性感戰衣的跳舞片，其中一套是裙擺極短的開衩綠色旗袍。換上旗袍後的Camille舞步更加大膽狂野，當她做出嫵媚的「貓爪」手勢，以及一個轉身後的大動作高抬腿時，裙擺隨之大幅揚起，一雙美腿展露無遺，更游走在走光邊緣，畫面極度誘惑！當時已令一眾網民眼睛大吃冰淇淋，紛紛留言激讚：「爭1cm就走光」、「極度誘惑」、「太辣了！」可見這位人妻的尺度確實沒有極限。

林佑蔚高抬腿險些走光。（影片截圖）

林佑蔚好性感。(ig@itscamilleadeline)

+ 4

非常大膽！(ig@itscamilleadeline)