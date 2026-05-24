張曼玉分享法國簡樸生活自製果醬　豪宅內部曝光廚房超大設備齊全

現年61歲的影后張曼玉早年移居歐洲後鮮有參與幕前演出，近年過着半退休生活，甚少出席公開活動，直到去年張曼玉再度回歸大眾視野，積極經營小紅書分享生活點滴。她曾分享到平價連鎖運動用品店購物，獲網民大讚貼地。她又分享了在法國波爾多（Bordeaux）的郊外採摘無花果，以及加建花園的經過，展示她洗盡鉛華、享受簡樸大自然生活的真實一面。早前張曼玉在她位於香港豪宅天台的私人花園收成自家種植的芋頭的影片，曝光了她做城市農夫的快樂。

張曼玉分享收成芋頭。(小紅書截圖)

張曼玉挖芋頭。(小紅書截圖)

豪宅內部曝光廚房超大

日前張曼玉又拍片分享她在法國的簡樸生活。她以「下廚做果醬」為標題，發文寫道：「在Bordeaux過的日子，清閒又簡單。特別有心情做一些平常在香港 沒有時間做的事情。之前和大家分享了摘無花果，今天的片段就可以看到，我把它變成甜美果醬的過程。其實做法很簡單，只需要新鮮水果、糖、青檸汁、時間、心思，和一些手臂力，就可以了。有了以上的元素，出錯的機會應該不大😂 這次的效果出奇地好，看著大家吃得津津有味，心里很有成就感 👍🏼很多人都會以為果醬只是配面包吃，其實它還有很多用途。配芝士，還有某些肉類，都是層次豐富的絕妙組合。已經開始期待這個夏天的收成，看看還能采摘到哪些果實，讓我再嘗試調制出屬於不同季節的味道。」片中的張曼玉全程素顏出鏡，呈現真實自然美態。影片也曝光了她於法國的豪宅內部，廚房超級大且設備齊全，很適合她享受入廚樂。

張曼玉自己做果醬。(小紅書)

張曼玉洗無花果。(小紅書)

張曼玉於法國的家。(小紅書)

張曼玉的廚房好大。(小紅書)

張曼玉享受簡樸生活。(小紅書)