73歲伍衛國被女圍獲封「現代韋小寶」　曾戀影后為愛北上遺憾分手

現年73歲的伍衛國曾效力TVB、佳藝電視、麗的電視及亞洲電視，出身無綫電視第2期藝員訓練班的他早於入行初期已成為一線男星，更有「伍小生」之稱。伍衛國已淡出娛樂圈多年，甚少公開露面，一直深居簡出，但近年不時出席飯局，日前他就現身姚正菁的生日飯局，資深傳媒人汪曼玲在社交平台曬出多張合照，大讚伍衛國依然魅力不減！

伍衛國已淡出娛樂圈多年，甚少公開露面。（資料圖片）

伍衛國激罕現身飯局。（Facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

伍衛國出席高爾夫球會聯歡晚宴。（IG@patrick_dunn_official）

伍衛國依然有型。（IG@patrick_dunn_official）

伍衛國依然有型。（IG@patrick_dunn_official）

資深傳媒人汪曼玲出席飯局時偶遇伍衛國。（Facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

73歲伍衛國出席姚正菁生日飯局 魅力不減被封「現代韋小寶」

汪曼玲寫道：「Sam哥筵開一席，為菁菁補祝生日。平時很少出現大型社交活动，甚少露面的伍衛國。不但出席更和老友们談笑風生，親和力十足，展现他的個人魅力。十位美女圍着伍小生拍照，他立即成為現代韋小寶，甚受女士歡迎。」相中所見，身穿黑色T恤、戴着眼鏡的伍衛國坐在梳化正中間位置，左右兩邊都是女士們，兩鬢花白的他雖然肚腩明顯，但英氣不減，完全不似已年過70！

伍衛國好受歡迎！（Facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

伍衛國好受歡迎！（Facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

伍衛國好受歡迎！（Facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

伍衛國為姚正菁慶生。（Facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

伍衛國為姚正菁慶生。（Facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

伍衛國為姚正菁慶生。（Facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

伍衛國與呂有慧被封為「金童玉女」

伍衛國曾主演多套劇集，當年他與當家花旦呂有慧在劇集《巫山盟》、《船》中飾演情侶，被外界封為「金童玉女」，而他與關菊英合唱的《巫山盟》插曲《田園春夢》至今仍膾炙人口。伍衛國曾轉投佳視、麗的電視，其後再重返TVB演出，包括主持《超級靚聲演鬥廳》，主演《歲月風雲》、《銀樓金粉》、《五味人生》等劇，直至2010年約滿後離巢，間中亮相綜藝節目或舞台劇，近年已淡出幕前。

伍衛國年輕時一副貴公子氣質，曾與呂有慧在劇集《巫山盟》、《船》中飾演情侶，被外界封為「金童玉女」。（影片截圖）

伍衛國與關菊英主持《超級靚聲演鬥廳》。（影片截圖）

2020年獲邀在《流行經典50年》大展歌喉。（影片截圖）

意外凸腩！（Facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

伍衛國曾與劉曉慶熱戀4年 為愛北上遺憾分手

伍衛國入行多年情史豐富，曾與薰妮、葉玉卿、劉曉慶拍拖，當中他與劉曉慶在1997至2001年期間熱戀，當時伍衛國長留北京接拍影視作品，又為女友打理影視公司，兩人一度到了談婚論嫁的地步，但因女方是「工作狂」而遺憾分手，分手後他決絕地離開北京返港，他曾坦言與劉曉慶分手後沒有拍拖，對婚姻不會強求，至今未婚。

伍衛國入行多年情史豐富。（資料圖片）

伍衛國與劉曉慶在1997至2001年期間熱戀。（影片截圖）

伍衛國與劉曉慶在1997至2001年期間熱戀。（微博@劉曉慶）