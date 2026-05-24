吳婉芳二仔結婚｜胡智同捧盃媽媽細妹到場見證　老婆挨膊頭甜笑

現年58歲的1986年港姐亞軍吳婉芳自1993年與富商胡家驊結婚後就淡出幕前，兩人育有大仔胡智略（Caspar）、二仔胡智同（Lynus）及孻女胡智晴（Helene），當中胡智同高大靚仔，更擁有爆肌身材，獲封「鑽石級筍盤」！昨日胡智同與女友低調舉行婚禮，而早前胡智同所屬足球隊VPFC在比賽中贏得冠軍時，他在IG曬出多張捧盃照，當中媽媽吳婉芳及細妹胡智晴都有到場見證，原來老婆亦在場！

吳婉芳與富商胡家驊育有三名子女。（IG@lynuswoo）

三兄妹同框。（IG@lynuswoo）

吳婉芳與大仔胡智略（Caspar）、大新抱霍詠盈（Caroline）、二仔胡智同（Lynus）及細女胡智晴（Helene）。（IG@lynuswoo）

大隻有型的胡智同一向被譽為城中筍盤。（IG@lynuswoo）

大曬爆肌照。（IG@lynuswoo）

好大隻！（IG@lynuswoo）

吳婉芳超凍齡！（IG@lynuswoo）

胡智同所屬足球隊VPFC成立於2023年。（Hong Kong Legal League）

胡智同足球隊奪冠獲媽媽細妹捧場 女友低調現身

相中所見，胡智同左右手各捧着一個獎盃，戴上Cap帽的吳婉芳一身休閒打扮，十分減齡，站在細女胡智晴身邊就如兩姊妹！而胡智同老婆留了一頭長髮，眼大大、樣貌清純，見她挨住胡智同膊頭甜笑，十分甜蜜！其實早於2023年胡智同就被發現公開愛的紋身，曝光了女友的身份，當時胡智同在IG曬出紋身照，當中一個「chunny」的紋身就引起關注，胡智同亦曾公開「chunny」的照片，還附上心心圖案及標明「Family」。而「chunny」的IG帳戶雖然非公開，但頭像就是與雪橇犬的合照，胡智同大嫂霍詠盈亦有follow「chunny」，因而惹來外界猜測「chunny」就是胡智同的女友。今次「chunny」現身撐場，兩人表現親密，直至昨日兩人低調完婚！

捧盃！（IG@lynuswoo）

捧盃！（IG@lynuswoo）

媽媽吳婉芳及細妹胡智晴都有到場見證，女友更激罕現身！（IG@lynuswoo）

曾自爆是曼聯球迷。（IG@lynuswoo）

早於2023年胡智同就被發現疑似公開愛的紋身。（IG@lynuswoo）

其中一張寫上「chunny」，還附上心心圖案及標明「Family」。（IG@lynuswoo）

「chunny」眼大大、樣貌清純。（IG圖片）

胡智同與愛犬。（IG@lynuswoo）

胡智同牛津大學畢業 投資開健身中心

胡智同與哥哥胡智略一樣畢業於華仁書院和哈羅公學，畢業於牛津大學藝術系，他曾在英國的健美先生比賽中奪冠，現時更成為專業健身教練，將興趣發展成事業，2022年胡智同與朋友合資7位數，在中環開設健身中心，他亦經常在IG分享操肌照做生招牌，大曬大隻身形！

2022年Lynus與朋友合資開設健身中心，當時契爺張學友都有去撐場。

經常在IG分享操肌照做生招牌。（IG@lynuswoo）

好大隻！（影片截圖）

一身全黑打扮的吳婉芳，在囝囝的指導下做負重訓練。（影片截圖）

零老態。（影片截圖）

keep fit！（影片截圖）

最美奶奶！（IG@lynuswoo）