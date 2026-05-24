張衛健罕談坎坷童年　父拋妻棄子曾因一事遭掌摑：佢好鍾意打人

現年61歲的張衛健（Dicky）由新秀冠軍到成為影視界的「喜劇天王」，大半生經歷過無數高山低谷。早已名成利就的他，日前作客網上節目《SPOTITALK》接受筆華棋訪問，罕有剖白鮮為人知的童年創傷與入行辛酸。原來鏡頭前總是笑面迎人、為觀眾帶來無數歡樂的Dicky，自細活在嚴父的家暴陰影下，17歲更因父親拋妻棄子，被迫到品流複雜的酒廊賣唱撐起頭家。回首半生，他坦言現時已看透世事，明白到世俗眼中的「成功」遠不及內心快樂來得重要。

Dicky於1984年參加第3屆新秀歌唱大賽得到金獎入行並以歌手出道。（微博@張衛健）

張衛健已攞樂悠卡，自嘲夠老可以2蚊搭車。（小紅書）

早前BIG FOUR開演唱會，場場爆滿。（小紅書）

家暴陰影下成長 睇眉頭眼額避毒打

張衛健的童年絕不平靜，身為長子的他，自小面對行船、每年只留港三個月的嚴苛父親，長期處於恐懼之中。「我會睇下佢今日吹咩風，會唔會開拖打人？會唔會打阿媽？」Dicky憶述，有次細佬不慎將左右鞋調轉穿，父親竟大發雷霆，即時取消期待已久的踩單車活動。更甚者，數學成績一向滿江紅的他，有次幾經努力考獲60分，滿心歡喜向父親報喜，換來的竟是狠狠的一巴掌，令他心靈受創：「真係好hurt。佢好鍾意打人，會家暴，即係有打，唔係又打。」Dicky自言因為識看眉頭眼額和「識認錯」，已是打得最少。

Dicky於1984年參加第3屆新秀歌唱大賽得到金獎入行並以歌手出道。（YouTube@SPOTITALK）

（YouTube@SPOTITALK）

智化劫案危機 挽救邊緣同學前途

少年時期的Dicky亦曾經歷過極度叛逆的階段。他試過將死蝙蝠放入盒送給老師被記大過，身邊更圍繞著幾個出了名的壞學生。他說：「幾個曳同學自然走埋一齊，叫臭味相投，我哋有五個人，有一日，其中一個叫我第二日帶把刀返學校，準備lunch time去打刧波鞋舖。我梗係唔會做，我先報串畀校長，然後同佢哋講校長已經收到風，佢哋丟晒啲刀，仲多謝我通風報信，覺得我有情有義。」Dicky直言，這班同學只是「腦囟未生埋」，並非大奸大惡，他的機智不僅阻止了一場劫案，更挽救了朋友的一生。如今這班朋友有人做正經生意當老闆，有人已移民，大家依然保持聯絡。

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17歲扛起頭家 唱酒廊受屈辱決心選新秀

為了做全職足球員，Dicky曾長期逃學被趕出校，幸得母親寫下「回頭吧」三字當頭棒喝。直至17歲，父親無情離棄四母子，家庭頓陷困境。身為長子的他毅然到酒廊唱歌養家，由最初半夜2點開工賺150元，到後來轉戰尖沙咀，一晚穩袋兩千元。

然而，酒廊品流複雜，Dicky曾遇上江湖大佬，只因唱完生日歌後講了幾句話，便被對方認為得罪人。明明沒有做錯，老闆娘為息事寧人，竟強迫他斟茶公開認錯：「我冇錯，但老闆娘要我斟茶認錯，佢話佢哋要繼續做生意。」這次屈辱令他深明「君子不立危牆之下」的道理，決心報名參加新秀歌唱比賽，誓要成為一名正式歌手。

為了備戰第三屆新秀，Dicky做了一個極端決定——在比賽前一晚偷偷留在伊利沙伯體育館過夜！他笑言發現自己在家唱歌總是比在評判面前好，全因「熟悉感」，於是寧願捱眼瞓睡在硬櫈上，也要提前適應場地。最終，他憑藉這份堅持奪得冠軍及最突出台風獎，正式踏入演藝圈。

Dicky於1984年參加第3屆新秀歌唱大賽得到金獎入行並以歌手出道。（網上圖片）

呢首《I love you》真係冧女之作。（網上圖片）

張衛健飾演的孫悟空是不少90後的集體回憶。（劇集畫面）

爭取機會不遺餘力 今看淡名利只求快樂

加入TVB後，Dicky從不放過任何機會。他會主動向監製提出劇本意見，甚至殺入高層曾勵珍辦公室極力爭取「唔好cut我度嘅戲」。他坦承自己也曾有過「好庸俗」的時候：「我要揸跑車，住背山面海嘅屋，總之要成功。但而家食魚都好開心，一碗白飯都食唔晒，我諗喺入棺材之前，係咪仲要追名逐利。」但隨著歲月洗禮，如今61歲的張衛健已逐漸步入新生活模式。他淡然表示：「而家食魚都好開心，一碗白飯都食唔晒。好多人都會畀普世價值觀影響，覺得做咩職業、幾有錢先等於成功。其實人生最緊要係快樂。」

《小寶與康熙》是另一成功之作。（劇集畫面）

回娘家拍《大帥哥》。（劇集畫面）