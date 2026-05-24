元華好顧家年輕賺錢2萬首期置業　圈外老婆罕出鏡氣質撞樣李司棋

現年73歲的資深武打男星元華，近年已過着半退休的養尊處優生活，大部分時間與太太長居加拿大溫哥華，專心陪伴在銀行工作的兒子及兩個孫兒，享受弄孫為樂。近日，元華與太太返港度假，並接受資深傳媒人汪曼玲的YouTube節目訪問。一向作風低調的元華太太，今次罕有地陪老公齊齊上鏡，兩公婆在鏡頭前互動甜蜜，羨煞旁人！

元華與「包租婆」元秋同為「七小福」的師姊弟，兩人過往在電影中多次合作演夫妻，令不少觀眾誤以為他們在現實中也是一對。事實上，元華與圈外太太結婚已超過40年，育有一子一女，夫妻感情極之恩愛。元華平時在加拿大每次出街都會拖實老婆雙手，形影不離。今次在汪曼玲的訪問中，元華太太罕有現身，她一臉含羞答答地望實老公，而元華亦展現出鐵漢柔情的一面，畫面非常溫馨。而元華太太氣質優雅，霎眼看來竟與「司棋姐」李司棋有幾分相似！

元華係「七小福」之一。（微博@元華）

晚年移居加拿大享兒孫福。（小紅書圖片）

晚年移居加拿大享兒孫福。（網上圖片）

元華一家。（網上圖片）

元華係專一好男人，全心全意照顧家庭。（網上圖片）

做李小龍御用替身好「錢」途 2萬蚊首期買安樂窩

入行初期，身手敏捷的元華曾擔任國際巨星李小龍的指定替身，負責翻跟斗等高難度動作。他透露當年做替身的待遇相當不錯，日薪高達300元，比普通武師的150元足足高出一倍！他大讚李小龍毫無巨星架子：「佢當大家係兄弟一樣，唔會擺起一個大哥嘅款。」後來元華在《精武門》中首度走到幕前，飾演一名被李小龍踢飛的日本浪人；在邵氏時期更被封為「全能替身王」，甚至連女星井莉、秦萍的替身都做過。

雖然70年代收入豐厚，但元華並無「今朝有酒今朝醉」，反而居安思危努力儲錢。當年他僅以12萬元便買入一層樓，付了2萬元首期就成功「上車」擁有安樂窩。

元華70年代收入豐厚，但並無「今朝有酒今朝醉」，反而居安思危努力儲錢。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

元華太太罕有出鏡，太太臉含羞答答地望實老公。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

元華展現出鐵漢柔情的一面。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

元華太太有點似李司棋。（ig圖片）

幫洪金寶隱瞞慘捱70藤條 揭星爺《功夫》要求騎呢

回顧童年歲月，元華7歲便跟隨師傅于占元學習京劇及武術，簽下十年長約。訓練過程極其艱苦，不僅要長時間倒立、拉一字馬，十幾個師兄弟更要爭吃「兩餸一湯」，甚至要用豬油撈飯填飽肚。他笑言自己小時候十分頑皮，曾因幫洪金寶隱瞞過錯而被師傅發現，結果被藤條狂抽七十多下！儘管如此，元華對師傅充滿感激：「如果唔係師傅嗰時咁嚴厲，可能就冇現在嘅洪金寶、成龍同元彪。」

講到演藝生涯另一轉捩點，必然是2004年拍攝周星馳的《功夫》。元華指星爺本身是超級「李小龍迷」，兩人經常大談李小龍往事而結緣。雖然星爺在片場以要求極高、經常罵人聞名，但元華笑指星爺從未罵過自己和師姐元秋。不過，他坦言星爺的執導要求十分難捉摸：「有時試戲，佢會話『用第六個表情』，但我做完一連串表情，連我自己都唔記得第六個係點樣！」

元華在《精武門》中首度走到幕前，飾演一名被李小龍踢飛的日本浪人。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

元華獲李小龍賞識，做指定替身。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

《功夫》與元秋合演夫妻。（劇照）

元華有份參演《尚氣》。（劇照）

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元華即使一頭白髮，但身手依然不凡，在《零號追殺》的表現相當搶鏡。（電影海報）