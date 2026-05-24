周汶錡52歲生日眾星齊賀張智霖成焦點　面色蒼白顯憔悴惹網民憂心

名模周汶錡（Kathy）日前（20日）迎來52歲生日，她的老公Julien Lepeu以及細妹周勵淇（前名周麗淇 Niki）聯同一班圈中好友包括上山詩鈉、草蜢的蔡一傑和蔡一智夫婦、影后袁詠儀（靚靚）與老公張智霖，以及陳欣健的大女陳易遙（原名陳早茵）等為她大搞生日Party慶祝。昨日周汶錡於她的IG貼出3張她慶生的靚相，發文寫道：「 I had a wonderful birthday ! I appreciate all your warm wishes. I'll keep your kindness in my heart . (我度過了一個美好的生日！感謝大家的美好祝福。我會將你們的善意銘記於心。)」相中可見壽星女周汶錡身穿粉色吊帶娃娃裙，相當凍齡。

周汶錡慶祝52歲生日。(IG圖片)

周汶錡好靚。(IG圖片)

周汶錡與她的仔仔。(IG圖片)

張智霖面色蒼白顯憔悴

周汶錡的經理人Simon亦有於IG分享了多張生日Party上的合照，相中可見周汶錡當日在親朋好友的陪伴下切蛋糕慶祝生日，開心又幸福。然而有網民就留意到合照中的張智霖臉色顯得蒼白，看來有些疲憊和憔悴，狀態似乎不太好，令不少粉絲和網民感到擔心。張智霖曾於去年在上海因膽石問題入院接受新療法，更一度需要停工休息，雖然他月前已康復並全面復工，但他的健康依然備受關注。有粉絲就猜測他可能是早前拍完TVB新劇《璀璨之城》，因拍劇太操勞，至今仍未回復元氣。

張智霖成為網民焦點。(ig圖片)