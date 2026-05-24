「富三代」鍾培生與舅仔打賭一鋪輸10萬　網民笑指：最強提款機

「百億富三代」鍾培生向來出手闊綽，最經典的莫過於當年豪擲100萬港元開出支票，邀約宿敵林作上擂台打拳，一度轟動全城。這位富豪公子向來視錢財如數字，自從迎娶「民建聯之花」莊雅婷（Angel）後，夫妻兩人不時高調曬恩愛。近日，Angel更意外曝光了富豪家族的「離地」日常，原來鍾培生與舅仔在家中量身高，這場無厘頭隨口打賭的注碼竟然高達10萬港元！

鍾培生早前迎娶「民建聯之花」莊雅婷。（IG@khdcheung）

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10萬港元當零錢 舅仔身高險過關

事緣Angel日前在社交平台分享了一段家庭日常影片，只見鍾培生親自出手，將手貼著牆壁為舅仔量度身高。Angel在帖文中寫道：「同細佬打賭有無160cm（幸好沒輸，否則就要借錢了）。」結果揭曉，其弟的身高剛好是160.2cm。

最令人震驚的是，Angel同時上載了一張銀行手機短訊截圖，顯示鍾培生願賭服輸，迅速轉帳了10萬港元！普通家庭打賭或許只是請客吃飯，但他一出手便相當於一般打工階層幾個月薪水，盡顯富貴本色。大批網民看後大感驚訝，紛紛留言感嘆：「有錢人的世界我不懂」、「打賭身高都十萬，心都離一離」，更有網民笑指鍾培生是「最強提款機」，直言這種炫富方式實在太脫離現實。

同舅仔玩度身高，一鋪輸十萬。（IG@angel.cnt）

莊雅婷嫁富三代，最近傳有喜。（IG@khdcheung）

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鍾培生是已故「工廈大王」鍾江海的孫仔，名副其實「富三代」。（IG@khdcheung）

進軍尖沙咀開2.2萬呎實體店 展出近4萬張頂級珍藏

除了在家中「小賭」怡情，鍾培生近期在商業上亦有大動作。他早前高調宣布進軍卡牌市場，於尖沙咀打造佔地達2.2萬平方呎的卡牌基地，揚言目標是成為「全世界最大的卡牌店」。新店將於5月27日率先試業，並定於7月4日正式開幕。

為了替新店造勢，鍾培生日前拍攝影片展示其極度誇張的戰利品。影片中可見其身後的紙箱堆積如山，他透露目前手上已經擁有39,600張Pokemon（寶可夢）卡，並強調全部都是獲得專業評級認證的「PSA 10」最高級別珍藏。他更預告接下來還會有另外25,000張卡牌陸續送達，其驚人的財力與狂熱程度令人咋舌。

鍾培生透露目前手上已經擁有39,600張Pokemon（寶可夢）卡。（IG@khdcheung）