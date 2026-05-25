話題男歌手騷前攜長髮索女開餐被捕獲　並肩漫步商場無懼旁人目光

現年49歲的歌手側田，近年鮮少在港露面，他曾在2022年於香港開音樂會時，自爆2019年經歷人生低潮，被利用和背叛，更險跳河輕生，因此他決定離開香港，移居泰國過新生活。已重新振作的側田，近年密密在內地開騷，前晚（23日）他於清遠舉行《再一起COME TOGETHER》演唱會。不過在演出前夕，有網民於當地商場巧遇側田，更野生捕獲他與一位身材火辣的長髮索女同行開餐，引起網民熱議。

側田日前在清遠舉行演唱會。（小紅書圖片）

觀眾反應熱烈。（小紅書圖片）

側田型格打扮現身茶餐廳 長髮索女外型極吸睛

從網民在社交平台分享的照片中所見，側田當日一身型格打扮，頭上戴著Cap帽，身穿一件深藍色直條紋寬鬆短袖襯衫，內搭白色T恤，下身則配以一條白色休閒長褲與運動鞋。而坐在他身旁的女伴，外型亦相當吸睛，擁有一頭烏黑濃密長髮，膚色白皙且五官精緻，兩人在茶餐廳開餐，無懼旁人目光。

側田開騷前，被網民在商場野生捕獲，有眼利網民認出側田身旁的就是其女友。（小紅書圖片）

吃飽飽後，兩人並肩在商場內漫步，同行雖然有工作人員，但眾人都非常「識做」，刻意騰出空間及保持距離，讓側田與女方盡情享受「二人世界」。期間，該名索女雖然戴回口罩，但其私服穿搭同樣極具看頭。她身穿一件貼身剪裁的白色V領短袖上衣，大方展現纖細修長的傲人線條；下身則搭配一條深灰色寬鬆闊腳西褲，即便只穿着平底鞋，亦難掩其高挑的身材比例。

兩人大方在商場拍拖。（小紅書圖片）

網民讚側田女友身材比例好。（小紅書圖片）

網民大讚側田Nice

照片流出後，網民紛紛留言，有眼利網民認出該名索女是側田女友，大讚兩人甜蜜。此外，也有網民分享與側田的互動，讚對方Nice：「i人鼓起勇氣去了和側田 say hi，側田十分nice和有禮貌啊！可惜被封印沒有鼓起勇氣要合照。」字裏行間流露出偶遇側田的興奮，對未能合照大感遺憾。

雖然身邊有工作人員，但眾人都非常識做，騰出空間給側田與女友「二人世界」。（小紅書圖片）

網民大讚側田Nice有禮貌。（小紅書圖片）

有眼利網民認出該名索女是側田女友。（小紅書圖片）

曾捲入「淋病避孕套」風波

側田於2005年出道，首張專輯包辦超過一半歌曲的創作，加上超班唱功，在樂壇爆紅。不過2006年初就被雜誌偷拍當時的緋聞女友林苑在其家中出沒，更拍得側田在家沒有戴帽，頭頂頭髮稀疏的照片。該雜誌記者更取走垃圾，找到避孕套及染有精液的紙巾，並拿紙巾拿去化驗，結果更發現紙巾含有淋病病毒。雜誌將此大造成封面新聞引起軒然大波，「金牌經理人」黃柏高隨即向該雜誌發出聲明及開記者會高調譴責事件。

側田近年修心養性。（小紅書圖片）

還很貼地。（小紅書圖片）

公開感激另一半救贖

近年側田變得低調，且一改「花心男」形象，他亦曾在音樂會上公開感激另一半，稱：「我做很多音樂都是唱給一個人聽，由以前不相信愛，到現在能把愛送給這個人。不過，我要低調一點，總之如果沒有她，我都不能站在這裏。」