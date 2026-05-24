阮小儀Lokman舞台劇有女觀眾眼部被揮三拳　歐錦棠一原因撐施襲男

由阮小儀、楊樂文（Lokman）及梁仲恆主演的舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》，日前（21日）在演藝學院上演期間發生襲擊案。事件起因是一名34歲萬姓男觀眾，因為不滿坐在旁邊的33歲鄧姓女觀眾在演出期間不斷與友人交談，萬男屢次勸阻對方無效，強忍怒火直到劇終謝幕一刻終於爆發，突襲女方眼部連揮三拳，導致女方左眼瘀傷、額頭流血並大叫「救命」。警方接報到場後，以涉嫌襲擊致造成實際身體傷害將該名男觀眾拘捕。

一連18場舞台喜劇《關於那隻龜回魂的故事》圓滿落幕。（舞台劇提供）

舞詟演出期間發生襲擊案。（舞台劇提供）

Lokman演看更。（舞台劇提供）

網民普遍撐施襲男觀眾

雖然出手傷人理虧，但網上輿論卻普遍同情施襲的男觀眾。不少網民認為在漆黑安靜的劇院內被噪音瘋狂滋擾，絕對是精神折磨。資深傳媒人金成亦慨嘆，男觀眾能捱到完場才發火，估計已經忍受了極大屈辱，直斥這些缺乏公德心的觀眾才是破壞氣氛的元兇。

金成直斥這些缺乏公德心的觀眾才是破壞氣氛的元兇。（facebook@金成）

金成直斥這些缺乏公德心的觀眾才是破壞氣氛的元兇。（資料圖片）

歐錦棠轟場館管理差

事件更惹來資深舞台劇演員歐錦棠在社交平台發文長文怒轟。他直言雖然「不講道理講物理」實屬蝕底，但對男觀眾的遭遇身同感受。他批評：「睇戲講野不犯法，但影響別人觀看情緒就係自私行為，大家同樣俾錢買票，點解我嘅欣賞權利要俾人無端剝削？」

歐錦棠續指，劇場黑暗環境的設計原意就是要觀眾專注，不能接受台下變成社交場合，更說：「連呢樣嘢都唔明白嘅，唔好入劇院戲院。」他亦質疑工作人員未有即時介入，認為帶位員責無旁貸，應該主動勸喻甚至將不合作觀眾趕離場，並指出：「以往我喺上環文娛中心駐場演出多年，當地嘅帶位員就表現專業……呢啲就係管理層次問題。」最後更激動指：「真係咁鍾意講嘢嘅，就咪L睇戲啦！」

歐錦棠撰長文斥有人因自私行為，影響力他人。（facebook@歐錦棠）

歐錦棠對男觀眾的遭遇身同感受。（facebook@歐錦棠）

歐錦棠激動指：「真係咁鍾意講嘢嘅，就咪L睇戲啦！」（facebook@歐錦棠）

18場演出順利落幕 小儀獲大讚專業淚崩

儘管發生了這段暴力插曲，舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》最終仍於昨晚（23日）在一片歡呼與掌聲中圓滿完成一連18場的演出。在最後的謝幕環節，監製兼演員王耀祖特別向女主角阮小儀致敬。他大爆小儀在排練這齣涉及生死題材的喜劇時，現實中正默默承受愛犬「細佬佬」病重的煎熬。面對隨時要與愛犬死別的心理壓力，小儀依然堅守崗位，向劇組保證會做到最好，每日堅持排練完才飛奔回家照顧狗狗。王耀祖在台上對小儀的高度專業讚不絕口，令她當場感觸落淚。同時，他也點名大讚兩位拍檔Lokman與梁仲恆，指Lokman工作繁重卻從不叫累，而梁仲恆更在排練首週已背熟劇本，成功逼出全劇組的潛力。

小儀謝幕忍唔住爆喊。（舞台劇提供）

小儀在排練這齣涉及生死題材的喜劇時，現實中正默默承受愛犬「細佬佬」病重的煎熬。（舞台劇提供）