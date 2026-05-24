王祖藍聞撞樣邊佑錫回應「啲人咁早老花？」　爆遭妻女嫌中年發福

王祖藍今日（24日）出席國產電動車活動，指自己已轉用電動車多年，有時要北上工作，拖著行李，一架車真的不足夠。近日由邊佑錫及IU主演的韓劇《21世紀大君夫人》成為熱話，亦有網民指覺得王祖藍與邊佑錫似樣，封對方為「高版王祖藍」，祖藍聞言非常驚訝說：「吓？唔係呀嘛？而家啲年輕人咁早老花？咁早對眼有問題？唔會呀嘛，點會呀？」他說如果真的有人這麼說，希望有網民幫手將他的頭P上邊佑錫身體，「我再話俾我老婆聽，嗱，人哋話我似韓星！等我老婆開心返少少，唔好成日淨係話我中年發福。」

王祖藍與楊思琦出席國產電動車品牌活動。（陳順禎攝）

有網民說王祖藍似《21世紀大君夫人》的韓星邊佑錫。（Threads）

有網民說王祖藍似《21世紀大君夫人》的韓星邊佑錫。（Threads）

王祖藍被指撞樣韓星邊佑錫，他叫大家將他的頭P去邊佑錫身體。（Instagram：byeonwooseok）

祖藍聞言自己似邊佑錫非常驚訝：「吓？唔係呀嘛？而家啲年輕人咁早老花？咁早對眼有問題？唔會呀嘛，點會呀？」（陳順禎攝）

凸腩被李亞男勒令減肥 拒操朱古力肌自嘲大隻會似改圖

日前祖藍在社交平台貼出一段露肚腩的片段，加上被太太李亞男嫌發福，他直言：「我太太第一件事已經勒令我減肥，第二樣嘢我發現出面都有好多人想我減肥，有啲客戶問我係咪真係咁肥，話『我想贊助你減肥』，咁幾好喎，睇吓呢排係咪真係有生意接，咁又可以減肥，又可以接生意。」對於是否真的會下定決心減肥，他指自己蠢蠢欲動，但「減肥永遠都是明天的事」，問到想純粹減肥還是乘機操大隻，祖藍表示難以想像變大隻是何模樣，可能大家都會以為是改圖：「冇辦法想像個效果係點樣，我見到陳奐仁就係咁，我每次見到陳奐仁啲相我都覺得係P嘅，但係其實陳奐仁係真嘅，我都會想像如果我變大隻咗，好似P咗個頭上去咁，我個心理未過到自己個關口，但係我亦都好奇，每次老婆情人節都話想要啲朱古力，唔係牛奶朱古力，佢話老公可唔可以要啲『朱古力肌』，我話你死咗條心！」

日前祖藍在社交平台貼出一段露肚腩的片段，又透露被太太李亞男嫌中年發福。（Instagram：wong_cho_lam）

祖藍指有客戶表示可以贊助他減肥，他自己亦蠢蠢欲動。（陳順禎攝）

祖藍相信若自己操肌，可能會跟陳奐仁一樣被以為是P圖。（陳順禎攝）

冇信心變「肌肉人」 更遭囡囡駁嘴嫌棄身型

祖藍透露客戶都有詢問，若贊助他減肥，他可有信心變「肌肉人」，他果斷回覆：「我冇嘅。」但不諱言想送這份禮物給老婆：「我老婆都想好耐，佢話『我識你嘅時候唔係咁㗎！』（記者：但佢識你嘅時候都冇朱古力肌。）咪就係囉，只係一粒糖咋嘛嗰陣時，但係呢啲對白兩公婆就係咁，不過我話俾你聽，我識我老婆嘅時候同而家一樣都係咁靚。」

祖藍更說就連囡囡都嫌棄他的身材，因為他大女有Baby fat，所以他會叫對方控制進食順序，而囡囡亦相當聽話，不過就會駁嘴：「佢話『爸爸，點解你唔係？點解你食兩碗飯三碗飯？我唔提你喇，你肥啦！你肥啦！』佢直程呢個態度。」問到現時能否同時抱起兩個女兒，祖藍即非常激動：「你生過未呀？邊個話俾你聽可以左邊一個右邊一個，一個五歲一個七歲……你以為我係邊個？我而家半個都舉唔起，唔得㗎喇已經，我試過有一次硬頂，條腰即刻要去睇物理治療！唔係講笑，真係搞唔掂，過咗嗰個年紀。」

祖藍自爆冇信心變「肌肉人」。（陳順禎攝）