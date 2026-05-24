中年好聲音4｜黃日華驚喜客串唱《忘不了您》　肥媽冧爆狂派飛吻

無綫（TVB）選秀節目《中年好聲音4》來到5月24日第26集。16位參賽者各自選一首情歌參賽。除了有著名DJ顏聯武做聲音導航之外，黃日華和羅敏莊亦以「知音人」身分做旁聽。



黃日華和羅敏莊亦以「知音人」身分做旁聽。（《中年好聲音4》截圖）

黃日華和羅敏莊亦以「知音人」身分做旁聽。（《中年好聲音4》截圖）

黃日華和羅敏莊亦以「知音人」身分做旁聽。（《中年好聲音4》截圖）

黃日華「示愛」肥媽

上半場歌單包括范子睿《等》、鄭仲豪《愛上一個不回家的人》、吳亦偉《留低鎖匙》、雷小雷《別怕我傷心》、莫家淦《忘不了您》、尤淑情《問》、陳旭培《心酸的情歌》及許美琪《一言難盡》，不過也不及黃日華臨時「客串」高歌一曲精彩。

黃日華驚喜客串唱《忘不了您》。（《中年好聲音4》截圖）

肥媽冧爆狂派飛吻。（《中年好聲音4》截圖）

黃日華唱得好有感情。（《中年好聲音4》截圖）

黃日華唱得好有感情。（《中年好聲音4》截圖）

當莫家淦唱完《忘不了您》後，黃日華點評：「唔使打氣啦，不嬲都好欣賞阿淦唱歌，真係好好聽。今日喺現場畀我感覺係，就係比任何一次都唱得好。無論名次幾多都好，喺我心目中，你就係冠軍。」

呢幕好正。（《中年好聲音4》截圖）

呢幕好正。（《中年好聲音4》截圖）

轉過頭，他又說：「阿媽，我都鍾意係，聽完你所講說話，唱歌等如我哋做戲一樣，如果咁樣講法，可能唱呢首歌好過阿淦。」肥媽回說：「得㗎，你得㗎，嚟呀嚟呀！」之後黃日華走上台唱：「如何喜歡您～如何結識您～我似是一一淡忘～」，哄得肥媽即時站起來狂派飛吻。

遺憾莫家淦在今集以最低分被淘汰。「我好多謝公司TVB，畀今次《中年好聲音4》呢個舞台我，每個星期日晚都做吓主角，喺台上三分鐘，四分鐘唱隻歌。自己都諗，其實咩係主角呢。返到屋企摺衫拖地，係一個主角，一個爸爸，同老婆出去食飯又係一個好老公，返到嚟公司做配角都好，係一個路人甲嘅主角。我本身亦都係人生嘅主角，就係我嘅主角。」

遺憾莫家淦被淘汰。（《中年好聲音4》截圖）