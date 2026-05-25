李泳豪表示施明生前曾有說話交低：要睇住爹哋，同埋好好錫個老婆

藝人李泳豪昨日（23日）接受影片頻道「威哥會館」的訪問，繼續分享小時候拍攝的經歷，早兩集已經分享了不少媽媽施明怎樣帶他入戲及照顧他的往事，更提及到以前跟哥哥李泳漢一起玩耍的時光。李泳豪今集講到小時候看完張學友拍戲後喜歡上他的歌，而施明更帶了他去看張學友的演唱會。後來他爸爸李家鼎與張學友拍戲時提及到兒子喜歡他唱歌，張學友二話不說就「簽咗愛火花CD畀我」，讓李泳豪記到今時今日。

李泳豪今集講到看完張學友拍戲後喜歡上他的歌，而施明更帶了他去看張學友的演唱會。(《威哥會館》截圖)

李泳豪表示施明生前曾有說話交低

李泳豪由媽媽施明離世至今，一直都沒有主動提及太多事情，只是早前被問到李家鼎的近況時，才鬆口透露身體已慢慢轉好，著大家不用擔心。李泳豪在節目尾段中提到施明生前交低的說話：「因為其實由細到大，爹哋媽咪嘅教育都比較係多做事少講嘢嘅，同埋有好多事都要向前望嘅，要move on嘅。有啲嘢係發生咗會唔開心，都好多謝我太太，今日佢都有陪我拍嘢嘅，好多謝佢一直喺隔離嘅支持。咁其實我媽咪之前都有講過，即係要繼續做好你自己嘅嘢，同埋係要睇住爹哋！呢個係佢交低我一定要做嘢，同埋好好錫你個老婆好好去做一個負責任嘅男人去睇住個家，你成咗家㗎啦，你就好多嘢就唔同㗎啦，呢啲係佢交低畀我說話！」

李泳豪表示施明生前曾有說話交低。(《威哥會館》截圖)

李泳豪表示施明生前要他照顧好李家鼎。(《威哥會館》截圖)