方力申囡囡Isla化身小粉絲撐爸爸首個紅館騷　晚晚唔同look勁可愛

現年46歲的方力申 (Alex) 與老婆葉萱去年情人節宣布在美國正成結為夫妻，同年底更光速升呢做新手爸媽，迎來寶貝女Isla，並揚言要生夠四個。而自從餅印囡囡Isla出世後，小方就徹底淪為「女兒奴」，並會於社交平台跟大家分享囡囡的生活點滴，他的IG幾乎完全被女兒佔據，變成了囡囡的成長記錄。日前方力申就分享了女兒百日宴時的片段，派對主打溫馨路線，小方與太太抱著身穿粉紅色衣服、綁上頭帶的Isla，一家三口相當幸福。

方力申（小方）自從餅印女兒方愛嘉（Isla）出世後，立即變成「寵女狂魔」。（IG@alexfongliksun）

方力申就分享女兒百日宴時的片段，派對主打溫馨路線，奶油色的動物布置充滿童真。（IG@alexfongliksun）

撐爸爸首個紅館騷

本月中剛舉行完首個紅館一連兩場《Perfect Moment最佳時間演唱會》的方力申，今日就於他的IG分享了囡囡Isla去看他演唱會的片段，發文寫道：「在沉澱多日的演唱會show後感未出現之前😅 請容許我先post 方力申 Perfect moment 紅館演唱會之「Isla at perfect moment」p.s 係喎，Isla 會唔會係最細個睇演唱會嘅bb 呢？ haha🤪 。」片中可見他的囡囡Isla人仔細細已到紅騷睇騷撐她爹哋，成為方力申最細的粉絲。Isla在她媽咪葉萱以及爺爺嫲嫲陪同下連日來現身紅館，由她爹地綵排到頭場尾場的演出，她都有參與其中。Isla還每日換上不同造型亮相，打扮得十分之可愛，儼如fashion show似的，加上萌爆樣子以及甜笑燦爛的笑容，令不少網民都留言表示心都融化了。

Isla好可愛。(ig截圖)

Isla好得意。(ig截圖)

Isla好cute。(ig截圖)

Isla打扮靚靚。(ig截圖)

Isla似足小方。(ig截圖)

Isla現身紅館。(ig截圖)

Isla戴超。(ig截圖)

Isla好鍾意笑。(ig截圖)

Isla同佢媽咪。(ig截圖)

Isla食手手。(ig截圖)