陳自瑤韓國狂擦美食貼地排隊掃街無人認出　身體一特質惹網民羨慕

現年44歲的陳自瑤 (Yoyo) 一向樣靚身材正，即使成為人妻人母後，她亦從未有走樣，無論樣貌身材都依然Keep得好好，絕無半點師奶味，是圈中凍齡女神之一，憑外表根本看不出她的真實年紀。陳自瑤多年來努力發展個人事業，且愈做愈出色。她在香港和內地都好有人氣，獲大批粉絲支持。她又不時更新社交網同大家分享近況。雖然平日工作十分忙碌，但她也會忙裡偷閒讓自己休息一下，以保持最佳狀態。

陳自瑤最新豐胸廣告靚相。(ig圖片)

陳自瑤身材超好。(ig圖片)

陳自瑤好索。(ig圖片)

無人打擾可以盡情吃喝玩樂

早前陳自瑤就趁假期去了韓國旅行，並把當地拍攝的旅遊vlog放到社交平台上分享，於文案中寫道：「來一場，說走就走的韓國釜山美食之旅！有人去過釜山嗎？🤭🍗🍣🍨🍲🥘🍛 #假期先來這里吃一口 #心動打卡指南」。片中可見她在今次的韓國之旅，幾乎全程食個不停，嚐盡各種地道美食，大快朵頤。除了到一些熱門餐廳打卡，陳自瑤又去了行夜市掃街，完全不介意食街邊檔的食物，同大眾一齊排隊買美食，還吃得津津有味，相當貼地。在她拍攝期間並沒有看到有粉絲或路人認出她而要跟她集郵，她能夠在無人打擾之下好好放假休息。有不少網民都留言表示好羨慕陳自瑤可以如此大吃大喝卻依然保持fit爆身材，驚嘆她食極唔肥的體質。

陳自瑤韓國vlog。(抖音截圖)

陳自瑤逛夜市。(抖音截圖)

陳自瑤買嘢食。(抖音截圖)

好滋味。(抖音截圖)

陳自瑤食唔停。(抖音截圖)

陳自瑤掃街。(抖音截圖)

陳自瑤食極唔肥。(抖音截圖)