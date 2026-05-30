胡杏兒現身佛山挑戰網紅龍舟漂移　原相機生圖曝光真實狀態惹熱議

現年46歲的視后胡杏兒與老公李乘德 (Philip) 於2015年結婚後，先後為對方誕下3名仔仔，分別是大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）以及細仔李奕宏（Liam），四年抱三為李家開枝散葉，一家五口生活幸福愉快。胡杏兒平日除了要忙於她的演藝工作，亦要照顧老公及仔仔，事業家庭兩兼顧，可說是superwoman。近年胡杏兒主力在內地發展，經常要往返中港兩地，相當忙碌。

胡杏兒一家五口好幸福。(ig圖片)

胡杏兒央視紅地毯生圖直出。(微博圖片)

挑戰網紅水上「F1」龍舟漂移

昨日（5月27日）胡杏兒就現身佛山疊滘，與央視名嘴撒貝寧一起沈浸式挑戰網紅水上「F1」龍舟漂移。他們由民間領隊手把手教學，到登上25米長的傳統龍舟，坐在龍舟上以超高頻率劃槳，於狹窄S彎高速甩尾、感受佛山非遺龍舟速度與激情，充滿趣味。起初胡杏兒動作生疏，但在鼓手密集的節奏指引下，她逐漸跟上團隊協作頻率。船身中段的30名「扒仔（劃手）」整齊劃一的動作讓胡杏兒大感驚嘆，每槳入水，一噸重的龍舟竟能向前跳躍半米。

有網民把昨日在現場拍到的片段放到社交平台分享，以「胡杏兒素顏狀態封神！」為標題，發文寫道：「原手機直出！無濾鏡無濃妝，扛住烈日強光，自然好氣色，治愈（癒）的笑容，鮮活又接地氣，眉眼溫柔 #疊滘龍船漂移#」激讚胡杏兒的路人視角真實狀態，不少網民都留言討論。

胡杏兒生圖。(美人魚@小紅書)

胡杏兒好靚。(美人魚@小紅書)

胡杏兒好抗老。(美人魚@小紅書)

胡杏兒好凍齡。(美人魚@小紅書)

胡杏兒好熱。(美人魚@小紅書)

胡杏兒好熱。(美人魚@小紅書)

胡杏兒補妝。(美人魚@小紅書)

胡杏兒好nice。(美人魚@小紅書)