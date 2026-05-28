劉愷威驚傳與李曉峰情變　紅館外同豐滿索女十指緊扣疑新戀情曝光

現年51歲的劉愷威自2018年與內地花旦楊冪離婚後，感情生活備受關注，2022年他高調認愛內地女星李曉峰，並多次傳出好事近，外界本以為其感情生活有新著落。豈料，近月內地傳出兩人戀情告急，正當外界揣測之際，日前更有網民在紅館場外直擊劉愷威身邊疑已「換人」，與一名年輕長髮索女十指緊扣，疑似新戀情曝光！

劉愷威與內地頂流女星楊冪於2018年離婚，兩人育有一女小糯米，由爺爺嫲嫲照顧。(微博圖片)

劉愷威於2022年高調認愛內地女星李曉峰，並多次傳出好事近。豈料，近月內地傳出兩人戀情告急。（微博圖片）

李曉峰自同劉愷威認愛後頻被抨擊。（微博@李曉峰cherry）

劉愷威自2018年與內地花旦楊冪離婚後，感情生活備受關注。（微博圖片）

疑新戀情曝光

近日，有網民在社交平台上載影片，透露在紅館後門偶遇劉愷威，並寫道：「有網友在香港紅館後場偶遇到劉愷威，他與一位年輕女子十指緊扣，這是又戀愛了？」從相片中可見，當晚劉愷威打扮極為低調，身穿黑色外套、卡其色長褲，並戴上深色Cap帽。未知是否擔心被路人認出，他全程刻意將帽子拉低，低頭疾步而行，顯得相當低調。

近日，有網民在社交平台上載影片，透露在紅館後門偶遇疑似劉愷威與一位索女。（抖音截圖）

該疑似新歡身材豐滿。（抖音截圖）

十指緊扣大方同行 新歡身材豐滿

相反，身旁陪伴的年輕女方表現則較為大方。該名女伴留著一頭飄逸長髮，身穿格紋上衣搭配寬鬆牛仔褲，手挽淡色小手袋，散發出滿滿的青春氣息。雖然相片像素教低，但仍可看出她五官精緻，而且身材圓潤豐滿。她與劉愷威走在一起顯得非常匹配，絕對是「靚女」一名。

兩人十指緊扣。（抖音截圖）

劉愷威非常低調。（抖音截圖）

已融入朋友圈

最引人注目的是，兩人在隨行期間旁若無人，緊緊地「十指緊扣」貼著前行，非常Sweet，看來這位「新歡」已經成功融入劉愷威的朋友圈子，獲正式認證。而片段曝光後隨即引起網民熱烈討論，有人質疑片中男並非劉愷威，留言指出：「走路的樣子都不像」；但博主言之鑿鑿認定就是劉愷威：「視頻中的男主確定是劉愷威，女的應該是新女友」，並大讚女方真人更漂亮，且超有氣質；而不少看過影片的網民亦紛紛留言和應，認同博主的說法：「一眼就看出劉愷威」、「確實是劉愷威，沒錯的」、「這個女的很年輕 看走姿勢 至少90後」；並認為劉愷威已50多歲，拍拖很平常。

網民留言。（抖音截圖）