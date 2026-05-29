何超蓮低調拜祭爸爸何鴻燊曬鮮花悼念　曾整蠱賭王被阿媽抦

賭王何鴻燊在2020年5月26日病逝，終年98歲，日前何超蓮低調拜祭爸爸，她在IG限時動態分享照片，見她獻上一紥鮮花，並簡單附上一個emoji，一切盡在不言中。

已故賭王何鴻燊。（資料圖片）

何鴻燊與三房合照。（李澤彤攝）

何鴻燊與三房合照。（李澤彤攝）

何鴻燊與三房合照。（李澤彤攝）

【何鴻燊逝世】三太陳婉珍及女兒何超蓮。（陳諾希攝）

何超蓮低調拜祭爸爸。（IG截圖）

何超蓮曾大爆賭王「百厭」一面 整蠱爸爸：我丟紙仔落老竇個口度

其實何超蓮與爸爸何鴻燊一向感情深厚，超蓮曾在內地綜藝節目《奇妙之城第二季》中大爆爸爸的秘聞，原來何鴻燊曾經都相當「百厭」：「老竇同我講佢細個都又係唔讀書㗎嘛，咁就請個補習老師返屋企，補習老師就教佢教到瞓着咗，佢就搣啲紙仔逐粒丟入個口度。」超蓮更「照辦煮碗」，用同樣的手法整蠱爸爸：「嗰次我同老竇坐喺架車度，佢又瞓着咗，佢個口又擘大咗，我咪丟啲紙仔落佢個口度，跟住佢醒咗，我俾我媽抦，跟住我老竇話『咁冇辦法喎，我話畀佢聽』。」

何超蓮（Laurinda）與爸爸何鴻燊一向感情深厚。（IG@laurinda_ho）

原來超蓮經常整蠱爸爸。（影片截圖）

原來超蓮經常整蠱爸爸。（影片截圖）

何超蓮曾經趁爸爸何鴻燊瞓覺時，偷偷地跟他合照。（IG@laurinda_ho）

何超蓮外形出眾。（IG@laurinda_ho）

何超蓮大婚感應何鴻燊化蝶現身：他會像你一樣寶貝我的

而超蓮在2023年與內地男星竇驍於峇里島舉行盛大婚禮時，亦曾發文對已故的爸爸講了一番說話：「爸爸我知道你有來了～在我們離開villa的時候有看到蝴蝶～小白在現場也見到了～我相信你也很開心吧！最調皮的女兒嫁出去了，️也還是嫁給了射手座～他會像你一樣寶貝我的放心！愛你！」

何超蓮在2023年與內地男星竇驍於峇里島舉行盛大婚禮。（微博@何超蓮Laurinda）

Sweet！（微博＠竇驍）

何超蓮的媽媽三太陳婉珍、家姐何超雲、龍鳳胎弟弟何猷啟、大舅父都有到場見證。（IG@laurinda_ho）

2023年結婚。（微博@竇驍）

郎才女貌。（IG@laurinda_ho）

夫妻檔出席活動。（IG@laurinda_ho）

何超蓮為竇驍送上生日驚喜！（小紅書圖片）