何超蓮低調拜祭爸爸何鴻燊曬鮮花悼念 曾整蠱賭王被阿媽抦
撰文：董欣琪
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賭王何鴻燊在2020年5月26日病逝，終年98歲，日前何超蓮低調拜祭爸爸，她在IG限時動態分享照片，見她獻上一紥鮮花，並簡單附上一個emoji，一切盡在不言中。
何超蓮曾大爆賭王「百厭」一面 整蠱爸爸：我丟紙仔落老竇個口度
其實何超蓮與爸爸何鴻燊一向感情深厚，超蓮曾在內地綜藝節目《奇妙之城第二季》中大爆爸爸的秘聞，原來何鴻燊曾經都相當「百厭」：「老竇同我講佢細個都又係唔讀書㗎嘛，咁就請個補習老師返屋企，補習老師就教佢教到瞓着咗，佢就搣啲紙仔逐粒丟入個口度。」超蓮更「照辦煮碗」，用同樣的手法整蠱爸爸：「嗰次我同老竇坐喺架車度，佢又瞓着咗，佢個口又擘大咗，我咪丟啲紙仔落佢個口度，跟住佢醒咗，我俾我媽抦，跟住我老竇話『咁冇辦法喎，我話畀佢聽』。」
何超蓮大婚感應何鴻燊化蝶現身：他會像你一樣寶貝我的
而超蓮在2023年與內地男星竇驍於峇里島舉行盛大婚禮時，亦曾發文對已故的爸爸講了一番說話：「爸爸我知道你有來了～在我們離開villa的時候有看到蝴蝶～小白在現場也見到了～我相信你也很開心吧！最調皮的女兒嫁出去了，️也還是嫁給了射手座～他會像你一樣寶貝我的放心！愛你！」