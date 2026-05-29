伍富橋澳門出戰匹克球賽　爆孕妻掛住食唔觀賽：佢想嚟偷跳多啲

伍富橋日前參與「PPA 亞洲職業匹克球巡迴賽 500 澳門公開賽 2026」，期間簡慕華、黃德斌、謝東閔、黃子桐與林穎施，以及匹克球選手梁豪天、王康傑、Collins JOHN、Len YANG、前奧運金牌得主李小鵬等較技，他更獲在場藝人推舉為最好技術的藝人，他受訪時表示「唔敢當」，稱自己只是貪玩，自上年開始就花很多時間打匹克球，又愛跑山、打波，於是今次就報名打匹克球業餘賽，期待與國外排名最高的選手切磋。

（左起）林穎施、簡慕華、黃子桐、伍富橋、黃德斌、謝東閔出戰「PPA 亞洲職業匹克球巡迴賽 500 澳門公開賽 2026」。（葉志明攝）

幾位藝人與職業選手較技！（葉志明攝）

伍富橋獲在場藝人推舉為最好球技的藝人，他受訪時表示「唔敢當」，稱自己只是貪玩，所以自上年開始就花很多時間打匹克球。（葉志明攝）

太太同行掛住澳門搵食未入場觀賽

問到太太梁兆楹（Shirley）可有到場支持，伍富橋透露太太有去澳門，但未有入場：「我諗佢會想嚟偷跳多啲，過嚟食吓啲葡撻、嚤囉雞，佢已經不停send緊相俾我話佢食緊呢個，問我做緊咩，即係佢引緊我，總之大肚婆開心就得㗎喇。」他指太太很少睇他比賽，除了唯一一次在香港的小型比賽之外，笑言：「嗰次我入到打八強，佢就八強先到，可能我俾咗好大嘅信心佢，覺得起碼會打到四強或者決賽，點知佢轉頭話好肚餓，嗰時未知有咗，佢話好肚餓，出去買啲嘢食先，買完返嚟已經輸咗！可能有啲咁嘅經驗，佢就話唔嚟睇你，費事你咁大壓力。」

太太梁兆楹（Shirley）雖然有一齊去澳門，但就未有到場觀賽，反而四圍「覓食」。（葉志明攝）

伍富橋笑言試過畀好大期望太太，以為起碼入到四強或決賽，結果八強止步。（葉志明攝）

一早估到陀B仔 認曾恨生女

Shirley目前正懷孕四個多月，BB乳名為「伍梁液」，日前兩夫婦舉辦Baby Shower，宣布正在陀B仔，伍富橋剖白自己的心情：「其實講真，第一下心情係……我原本係一路想係女，但係我其實心裡都有一個，暗地我知道應該會係仔。」他說因為自己家族歷史，他大嫂、堂大嫂、母親全部都生仔，所以他相信太太都大機率生仔：「但係我就自己深信，有信念，吸引力法則！但係當嗰下『Pop！』我知道係仔，又唔好話有失望，反而只不過係『哦，原來係仔！』對我嚟講仔女都冇乜所謂，有自己嘅小朋友都係會愛錫，所以冇唔開心。（記者：再追女囉！）搞掂咗呢個先，已經有三隻狗五隻貓。」伍富橋表示其實太太一早知道是仔，但隱藏得好好，他自己亦希望保留驚喜，待Baby Shower才正式揭曉。

Shirley目前正懷孕四個多月，BB乳名為「伍梁液」，日前兩夫婦舉辦Baby Shower，宣布正在陀B仔。（IG@ alvinngfukiu）

伍富橋剖白自己的心情：「其實講真，第一下心情係……我原本係一路想係女，但係我其實心裡都有一個，暗地我知道應該會係仔。」（IG@ alvinngfukiu）

伍富橋表示仔女都會愛錫，所以說不上失望，當記者叫他再追女，他則表示：「搞掂咗呢個先，已經有三隻狗五隻貓。」（葉志明攝）

感恩太太零孕吐情緒佳比過往還開朗

講到Shirley懷孕後身體和情緒有沒有什麼變化，他感恩表示：「呢個真係要俾返個Credit我個仔，So far到而家四個幾月，我太太都冇嘔過一次，真係冇嘔過一次！有想作嘔，但係冇特別好唔舒服，所以真係多謝我太太。」至於情緒上，他指Shirley甚至比以前開朗，笑點還低了，「成日都好開心，我都好開心佢好開心，因為孕婦嘅心情都好影響日後個小朋友，所以我自己都非常努力，令到佢每日開心。」而他也要準備好由「丈夫」變成「爸爸」的心態，覺得責任大了，亦需比過往成熟，也預計好之後會少了時間做運動：「但係我冇任何怨言，我覺得係應該，打波幾時都可以打，但係小朋友你錯過咗佢嘅成長就錯過咗，所以對我嚟講冇嘢，再加上好快都可以同佢一齊打，所以OK。」

伍富橋感恩太太懷孕以來未嘔過一次，而且情緒十分穩定，更比以前開朗。（葉志明攝）

避談馬貫東捲李家爭產風波

近日「李家風波」成為全城熱話，日前更驚爆原來李家鼎現任女友Viva為馬貫東母親，周刊更指馬貫東母親也加入「爭產」，伍富橋過往曾與馬貫東合作，問到可知對方與鼎爺關係，他說合作時甚少講家事，因此睇報道才知道，但不會太驚訝：「我唔太八卦呢啲嘢，大家都係成年人，同邊個一齊、點樣都係大家嘅選擇，所以我唔會評論呢件事。」他認為也無需特別關心對方，相信對方能處理，不便打擾；至於曾否在電視台被欺凌，伍富橋表示：「托賴又真係冇，冇試過比前輩欺凌，好彩，就算有都係誤會，所以冇乜太過唔開心嘅時候，so far喺公司都係開心，所以OK。」