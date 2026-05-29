直擊鍾培生2萬呎巨型卡牌基地　「妹豬」店員陪抽卡勁畀情緒價值

「富四代」，人稱「香港電競之父」的鍾培生（Derek）最近又有新搞作。他早前宣布開設投資卡牌交易中心，號稱是全球最大卡牌基地。這個「HKTCG」座落於尖沙咀中心地帶的iSquare國際廣場2樓，佔地2.2萬呎，亦即是一整層！《香港01》記者日前（5月28日）實地考察。



「HKTCG」座落於尖沙咀中心地帶的iSquare國際廣場2樓。（林迅景 攝）

行上兩層就係，佔地一整層。除了有抽片主店，旁邊也有售卡店及打卡game地方，一旁也有些商舖裝修中。（林迅景 攝）

門口都幾靚。（林迅景 攝）

純白巨舖吸睛：獨特「抽卡」玩法全憑眼光

乘搭電梯登上2樓時，映入眼簾就是純白襯鮮紅色的巨舖門面，一旁為十分醒目的HKCTG招牌，正門口位置放置了一個T字裝飾，兩旁擺放了不少高價值卡牌。經過門口大堂位置，就是卡牌舖主打－抽卡的展示櫃。「玩法」其實與坊間卡舖類似，選定不同的卡池和卡包，付款後就可以即場拆包裝！可說是全憑眼光與運氣的玩法。

除咗「主力」Pokémon卡，仲有球員卡和其他動漫題材卡牌。（林迅景 攝）

就咁睇都知唔平。（林迅景 攝）

展覽櫃還未擺滿，事關只是試業第二日。（林迅景 攝）

卡池有貴價卡牌。（林迅景 攝）

另有玩法就是，到達卡池第多少張，就自動獲得對應的卡牌。（林迅景 攝）

另有玩法就是，到達卡池第多少張，就自動獲得對應的卡牌。（林迅景 攝）

抽一次都要$1,000。（林迅景 攝）

升級版抽卡體驗：包裝獨立及TSA10滿分狀態保證

有人會問，這種玩法與「信和」抽卡有什麼不同？可以說是一樣，但又有些不一樣。其一，卡包有獨立封裝，也分為不同價值的卡池，其二，所以卡牌都是TSA10（獨立卡牌驗證機構的最高級別），即完美狀態。

呢個卡池特別多人抽，因為有張「畢加索比卡超」。（林迅景 攝）

呢個卡池特別多人抽，因為有張「畢加索比卡超」。（林迅景 攝）

有人一口氣抽25包。（林迅景 攝）

「畢加索比卡超」極搶手！豪客狂砸3萬連掃卡包

據現場店員向《香港01》透露，現場卡池分若干級別，最貴的有$1,580一包，低至$500一包亦有。$1,580卡池之中，含有$30,000價值的金色Pokémon卡。現場所見，其中一款含有「畢加索比卡超」的卡池，每包$1,350的卡池最愛歡迎。到了試業第二日，已被掃了超過半個卡池！除了抽卡外，也是第100多張卡顧客可自動獲特定卡牌，和在自動售賣機買未拆封的卡包。店員亦向《香港01》透露，開店兩日已出現一些「專業玩家」，有人一口氣買了25包，每包$1,350的卡牌，即一次過花了$33,750。

門口有位保安。（林迅景 攝）

抽一次都要$1,000。（林迅景 攝）

網民所講嘅「妹豬」台員，整個店舖約有7-9位。（林迅景 攝）

「妹豬」店員成亮點：名店級一對一貼心服務

《香港01》記者也留意到，現場除了店長及門外高大威猛的黑人保安人員外，店內清一色大多都是目測18至20歲的年輕店員。Threads上也已有不少帖文提及此事，形容她們為「妹豬」，「間舖重女」，相當有趣。店員們表示，她們均有銷售員經驗，任職之前也有人講解店舖運作。就記者所見，店舖似乎採取了名店式一對一服務方法，店員會耐心與顧客傾談，講解抽卡玩法，也會特別提及個別卡池抽卡內容或「中獎」機率多與少，對於卡牌的價值也頗有研究。

一對一「名店級」服務，其實同Apple Store做法好似。（林迅景 攝）

《香港01》記者實測，最後抽到呢張⋯⋯睇嚟要抽中好嘢都有啲難度。（林迅景 攝）

實測抽卡過程：專屬打氣讚賞，滿滿情緒價值！

《香港01》記者也曾「試玩」抽卡。揀選她卡池和卡包後，「課金」後店員即會打開展櫃取出卡包再交到顧客手上。開卡包時，「妹豬」店員亦會在旁打氣，不論抽到「靚卡」與否，店員也會貼心讚揚卡牌：「呢張靚呀」、「有閃」、「呢張好特別！係呢個畫家畫」等等，情緒價值滿滿！

「妹豬」店員表示左下角有卡牌畫家名字。（林迅景 攝）

抽卡舖對面就係玩卡game地方，訪面玩家交流「對戰」。（林迅景 攝）

隔籬某啲舖頭裝修中。（林迅景 攝）

唔想抽，可以直接買。（林迅景 攝）

唔想抽，可以直接買。（林迅景 攝）

唔想抽，可以直接買。（林迅景 攝）