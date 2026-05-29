江嘉敏拍唯美泰服寫真騷白滑香肩　顏值重回巔峰獲讚：仲靚過王妃

現年31歲的前TVB小花江嘉敏（Kaman），自出道以來身形時肥時瘦，一直是網民討論的焦點，不但曾被冠以「Fatman」、「肥膩嘢」等稱號，甚至連監製都曾公開要求她減肥。雖然江嘉敏隨後發憤做運動修身，令身形一度回復全盛時期，並頻頻在社交平台大曬成果派福利，但早前她分享在馬來西亞拍攝的首支廣告時，卻驚現凸腩及「媽媽臀」，身形再度被指大走樣。不過，在最近分享的一輯「泰裝相」中，江嘉敏無論外貌和身形都成功重上巔峰，三個字：「水晶晶」。

江嘉敏出席2020年TVB台慶時，腰間贅肉明顯。（資料圖片）

曾被狠批「Fatman」的江嘉敏，近年發憤做運動，身形一度回復全盛時期。（IG@kaman_kong）

瘦身成功的江嘉敏，不時在社交平台派福利。（IG@kaman_kong）

江嘉敏早前拍攝她首個馬來西亞廣告時，驚現凸腩媽媽臀，疑似「復肥」。（小紅書截圖）

穿傳統泰服騷香肩

江嘉敏今次泰國旅遊，不僅玩得開心，更特別預約了當地的泰服攝影服務，拍攝了一輯唯美寫真。相中所見，江嘉敏挑選了一套金粉色的單肩傳統泰服，展現出其白皙的肌膚以及迷人香肩。當日她紮起了一頭溫婉的髮髻，並在頭上插著粉色小花，整體造型散發異國風情。不論是手持白色油紙傘在佛寺前漫步，還是站在精緻的石雕前展露微笑，都顯得優雅迷人。而服飾的修腰設計，更令她的身型呈現出S形曲線，相當吸睛。

江嘉敏今次泰國旅遊特別預約了當地的泰服攝影服務，拍攝一輯唯美寫真。（IG@kaman_kong）

大騷白滑香肩。（IG@kaman_kong）

激讚泰國團隊專業

對於這輯相，江嘉敏顯然非常滿意。她還詳細撰寫了長文，分享這次泰國影相的趣事。江嘉敏在文中直呼：「超級開心，去咁多次旅行，book過咁多化妝同攝影師，今次係唯一一次係勁滿意嘅！」她提到，在化妝的過程已經十分愉快：「化妝嗰陣，兩個化妝整頭嘅姐姐/哥哥係咁比滿滿嘅情緒價值，成程『水晶晶 beautiful beautiful』。」最後，江嘉敏決定化上「輕泰妝」，覺得拍照已經很夠用，並笑言：「我唔敢試濃泰妝」。

江嘉敏今次化上「輕泰妝」。（IG@kaman_kong）

江嘉敏直言影得很開心。（IG@kaman_kong）

攝影師扮女仔教擺Pose

除了化妝，江嘉敏也對攝影師的可愛舉動留下深刻影像：「個攝影師超有耐性，仲會扮女仔蘭花手趷patpat 擺pose叫我跟住做，超級可愛。」有趣的是，江嘉敏在現場還留意到其他女仔對她抱以羨慕的眼神，她笑言：「影相嗰陣，周邊啲女仔勁羨慕我搵到呢個攝影師，我見其他攝影師一係黑面係咁very hot very hot，一係就求其影。」

江嘉敏大讚幫她拍照的攝影師可愛。（IG@kaman_kong）

攝影師還會教她擺Pose。（IG@kaman_kong）

最怕「執相」變外星人

最後，江嘉敏還幽默地提到了「執相」的問題。她笑言：「好彩最尾都冇將我執到外星人咁，啲相都幾正常。」這輯相一出，除了獲李佳芯和岑麗香等女神點讚外，網民們亦紛紛留言大讚：「好靚靚呀」、「好很靚呀」、「超級泰靚靚呀」、「水晶晶」；甚至有網民直言：「仲靚過王妃啊！」

江嘉敏對這次拍攝經歷相當滿意。（IG@kaman_kong）