學霸港姐報讀鑽石鑑定課程化身工匠學鑲鑽　榮升富貴人妻不忘增值

TVB小花何依婷（Regina）自2023年年底與富二代男友Cedric在峇里島舉行婚禮後，正式榮升人妻，2024年12月宣布懷孕喜訊，去年4月順利誕下一女，一家三口幸福美滿。雖然何依婷已為人妻、人母，但仍不忘繼續增值自己，早前她就透露報讀了鑽石鑑定課程，更親身體驗鑽石鑲嵌技藝！

何依婷（Regina）。（IG@reginahyt）

大曬長腿！（IG@reginahyt）

榮升人妻！（IG@reginahyt）

2024年12月宣布懷孕喜訊。（IG@reginahyt）

減產專心養胎！（IG@reginahyt）

去年4月何依婷在IG宣布囡囡順利出世！（IG@reginahyt）

早前何依婷透露報讀了鑽石鑑定課程。（IG截圖）

何依婷報讀鑽石鑑定課程 挑戰頂級珠寶鑲嵌

何依婷在IG限時動態分享了一張上堂照，並寫道：「今天學鑲嵌，當一天的工匠☺️」相中所見，何依婷在固定台上嘗試固定與鑲嵌寶石，她更大讚體驗有趣：「試了鑲嵌不同形狀大小的石，好玩！😍」據知何依婷修讀的是L'ÉCOLE珠寶藝術學院的課程，該校是由高級珠寶世家Van Cleef & Arpels梵克雅寶支持創立，早於2012年在巴黎開設，並於2019年11月在香港設立全球第二所學院。

何依婷學鑲嵌鑽石。（IG截圖）

慶祝生日！（IG@reginahyt）

一家三口好幸福！（IG@reginahyt）

何依婷草根基層逆襲成學霸 城大一級榮譽畢業

出身基層的何依婷，曾就讀浸信會天虹小學及佛教孔仙洲紀念中學，中學時已多次於中文科、經濟科及歷史考試中取得「學科成績優異獎」，後來入讀香港城市大學商學院，主修資訊系統學系環球商業系統管理課程，副修心理學，在學期間成績優異，GPA 3.5以上，並獲機會前往美國史丹福大學、英國列斯大學及上海復旦大學作交換生，又曾到阿里巴巴杭州總部實習，最後以一級榮譽學士學位畢業，畢業後於四大會計師樓之一的安永會計師事務所擔任金融服務顧問，絕對是「學霸港姐」！

好Fit！（IG@reginahyt）

大騷好身材。（IG截圖）

大曬長腿！（IG@reginahyt）

何依婷閃嫁富二代生活富貴 進駐三千萬豪宅

2017年何依婷參選港姐奪得亞軍後入行，曾參演不少劇集，2023年年底閃婚後生活質素幾級跳，據知何依婷老公Cedric是富二代，從事物流業，她曾透露兩人是在大學時認識，而何依婷婚後生活亦愈來愈富貴，不但行頭大升級周身名牌，更搬入有「紅磡樓王」之稱的海名軒約3,000萬元單位，大廳空間極大，採光充足，十分開揚！

幸福美滿！（IG@reginahyt）

住有「紅磡樓王」之稱的海名軒。（IG@reginahyt）

採光充足！（IG@reginahyt）

大廳空間極大！（IG截圖）

半歲生日Party。（IG@reginahyt）

唯美孕照。（IG@reginahyt）

唯美孕照。（IG@reginahyt）