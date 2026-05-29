林夏薇新劇與楊茜堯鬥生鬥死　老公莫贊生破產期無限延長：冇補充

視后林夏薇今日（29/5）現身灣仔出席無綫（TVB）節目巡禮，接受《香港01》訪問透露有份參演新劇《玫瑰戰爭》，她說：「好期侍，因為今次呢個角色好有發揮同挑戰性，同時又係再一次同茜堯（楊茜堯/原名：楊怡）合作，睇吓大家喺劇入面點樣再鬥生鬥死。」她透露最多對手戲是楊茜堯和陳豪，她續說：「今次都係第一次真係同阿Mo喺劇入面合作，仲有子羚（姚子羚），如果有睇預告片都知道，大家都幾剛烈。」

視后林夏薇在新劇《玫瑰戰爭》有份唱片尾曲。（胡凱欣攝）

新劇《玫瑰戰爭》唱片尾曲

不過，劇中她沒有感情線發展，而故事是圍繞在娛樂圈中的明爭暗鬥。她說：「我覺得今次除咗角色有發揮之外，其實都好開心可以參與片尾曲。我之前有唱主題曲同插曲。好享受唱尾曲，好多拍攝畫面會浮現出嚟，更加有感覺。」而之前她在《大生意人》飾演慈禧，今次拍《玫瑰戰爭》，兩劇顯然是不同的劇種，她希望讓觀眾看到自己不同面向的魅力。

林夏薇今日出席無綫節目巡禮。（胡凱欣攝）

林夏薇今日出席無綫節目巡禮。（胡凱欣攝）

林夏薇避談丈夫財務細節

另外，林夏薇的丈夫莫贊生（Jason），早前因捲入巨額債務風波而備受關注。林夏薇心情似乎未受影響，全程輕鬆應對。問到有否陪老公散心，甚至煮餐好餸為他開解時，林夏薇保持微笑地表示：「都冇乜特別，件事都過咗啦。」

事件早前有新進件，有指莫贊生因未有遵從相關條款提交完整的財產與財務資料，破產受託人在破產管理署不反對下，向法庭申請「破產不開始令」並已獲批准。這意味著其原本為期4年的破產期將在起點被無限期凍結，他將陷入「無限期破產」狀態，直至他正式提交齊全的財產資料為止。林夏薇回應：「其實之前講咗已經交畀律師處理都冇乜特別補充。（進展如何？）冇咩特別補充。（已搬離山頂豪宅？）冇嘢回應，多謝晒！」