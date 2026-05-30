Vivi Tam譚嘉儀懷雙胞胎35周驚見染血紙巾　孕晚期爛嘴角狂流血

現年32歲的譚嘉儀（Vivi Tam）因2015年與網絡紅人達哥合作旅遊廣告而人氣急升，更成為「宅男女神」。譚嘉儀在2019年結婚，今年2月宣布懷上雙胞胎的喜訊，連月來不時在社交平台分享孕照及懷孕過程。現時已懷孕35周的譚嘉儀，早前曾透露踏入孕期第34周體重暴增18kg，直言「走10分鐘已感到無力」，並宣布正式閉關待產。日前譚嘉儀突然曬出一張染血的紙巾，嚇窒網民！

宅男女神！（IG@vivivvtam）

宅男女神！（IG@vivivvtam）

身材出眾！（IG@vivivvtam）

身材出眾！（IG@vivivvtam）

今年2月宣布懷上雙胞胎的喜訊。（IG@vivivvtam）

今年2月宣布懷上雙胞胎的喜訊。（IG@vivivvtam）

Babymoon。（IG@vivivvtam）

靚媽！（IG@vivivvtam）

靚媽！（IG@vivivvtam）

現時已懷孕35周。（影片截圖）

巨肚！（影片截圖）

巨肚！（影片截圖）

Vivi Tam譚嘉儀懷孕35周突曬染血紙巾 孕晚期體重暴增18公斤

譚嘉儀在IG限時動態分享短片，片中所見，她手揸一張染血的紙巾，觸目驚心！原來她在懷孕期間一直有流牙血的問題：「懷孕幾個月開始已經feel到成日流牙血，到而家孕晚期個嘴角流血位咁細，已經可以流到咁多血了。」早前譚嘉儀在IG分享懷孕34周的狀況，可見她的孕肚已非常大，雙手更青筋暴現，她透露腹中的雙胞胎共重10磅1，而她自己的體重亦暴增了18公斤（約40磅）：「醫生跟我說會關節痛，真的愈來愈嚴重，走10分鐘已感到無力，正式閉關留在家。」

突曬染血紙巾！（IG截圖）

觸目驚心！（IG截圖）

譚嘉儀早前分享懷孕34周的狀況，可見她的孕肚已非常大。（IG@vivivvtam）

巨肚！（IG@vivivvtam）

懷孕前好Fit！（IG@vivivvtam）

懷孕前好Fit！（IG@vivivvtam）

懷孕前好Fit！（IG@vivivvtam）

雙手青筋暴現令人擔憂 Vivi Tam譚嘉儀親解原因

雖然譚嘉儀樣貌依然甜美，面部沒有浮腫，但雙手卻「青筋暴現」，情況令人擔心。對此，她就解釋是懷雙胞胎的正常生理現象：「因為雙胞胎增加的血容量需要比單胎多，所以全身的血管都會擴張得比較明顯。」一眾網民及圈中好友紛紛留言為她打氣，叮囑她要多點休息，期待雙胞胎平安出世！

雙手青筋暴現。（IG@vivivvtam）

正式閉關！（IG@vivivvtam）

譚嘉儀搬入豪宅。（IG@vivivvtam）