郭富城寧波賽車方媛帶兩女撐場　戰車前打卡：心裡又開心又感動

現年60歲的天王郭富城（Aaron）與細他22年的老婆方媛（Moka）結婚8年，育有大女Chantelle、二女Charlotte及細女Cheryl，一家五口幸福美滿。近日方媛罕有參加內地真人騷《五十公里桃花塢6》，但自節目播出以來爭議不斷，她還被袁詠儀大爆原來一直未能融入老公的社交圈，袁詠儀更直指與方媛不熟。不過近日郭富城現身寧波，出戰2026 TCR China汽車場地職業聯賽，方媛亦做「跟得夫人」，帶埋兩個囡囡到場支持！

郭富城同方媛一向恩愛。（IG@aaronkwokxx）

幸福！（IG@mokafy）

方媛為老公郭富城慶生。（IG@mokafy）

方媛郭富城轉眼結婚8年。（IG@aaronkwokxx）

幸福！（IG@aaronkwokxx）

郭富城方媛一家非常幸福！（IG@aaronkwokxx）

慶祝父親節！（IG@mokafy）

郭富城出戰2026 TCR China寧波站 方媛及兩愛女到場支持

郭富城在社交平台曬出合照，並寫道：「今天，是人生難得的第一次，太太帶著兩個女兒來看我的賽車，心裡又開心又感動。」相中所見，身穿賽車服的郭富城，與方媛及兩個愛女在88號戰車前留影，兩個囡囡都穿上白色裙、頭戴紅色帽，相當精靈可愛！

近日郭富城現身寧波，出戰2026 TCR China汽車場地職業聯賽，方媛亦做「跟得夫人」，帶埋兩個囡囡到場支持！（IG@aaronkwokxx）

戰車！（IG@aaronkwokxx）

型！（微博@領克汽車）

型！（微博@領克汽車）

方媛帶兩個囡囡到場支持！（小紅書圖片）

恩愛。（IG@mokafy）

恩愛。（微博@方媛Moka）

郭富城熱愛賽車 去年奪蓮花杯大師級組冠軍

其實郭富城一向熱愛賽車，擁有近30年賽車經驗的他收藏了多部全球限量的超級跑車，他更不時以特邀車手的身份參與各類職業賽事。今年3月郭富城現身上海F1中國大獎賽，與于適、丁海寅等同框，去年9月以特邀車手的身份代表車隊出戰蓮花杯（GT）單一品牌賽，更勇奪大師級組冠軍！

今年3月郭富城現身上海F1中國大獎賽，與于適、丁海寅等同框。（IG@aaronkwokxx）

型！（IG@aaronkwokxx）

去年9月以特邀車手的身份代表車隊出戰蓮花杯（GT）單一品牌賽。（微博圖片）