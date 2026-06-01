陳志雲否認對達哥零尊重　霸氣反擊：我乜都知就唔使訪問佢啦

陳志雲早前在個人YouTube頻道邀請網絡紅人「達哥」（林慧韡）擔任嘉賓，未料節目播出後卻掀起網上激烈的輿論風波。網民質疑陳志雲在訪問中對受訪者零尊重，除了暗諷達哥其貌不揚，又講錯對方的姓氏及大學名稱，狠批他無做功課。昨日（31號），陳志雲到中環出席「Foxtons x Berkeley Group 倫敦物業展覽｜香港站」時，接受《香港01》訪問，親自開腔回應事件，並透露已私下與達哥通電話化解誤會，對方更反過來安慰他。

陳志雲出席一個英國樓盤活動時，開腔回應早前訪問達哥時，被指零尊重對方，及沒做好功課的風波。（陳釗 攝）

陳志雲早前訪問達哥的影片出結後，被指零尊重對方，及沒做好功課。（YouTube@志雲頻道 stephenchannel影片截圖）

與達哥私下通電話化解誤會

陳志雲受訪時直言有看到網上一些很苛刻的負評，如指他不尊重達哥，不做好功課連名字、大學都講錯，又暗諷達哥「其貌不揚」，甚至攻擊他「着衫古靈精怪，不男不女、人妖，你個婆娘」等，陳志雲直言：「我雖然好少回應，但有時一、兩句我都會回應吓。我話多謝你嘅意見啊，不過你話我唔尊重人嘅時候，不如你聽吓自己講緊啲乜嘢？」

陳志雲透露，從外地拍完節目回港，已就訪問掀起的風波與達哥通電話：「我問佢：『達哥，你覺唔覺得我唔尊重你啊？因為有啲咁嘅評論。』佢話：『唔會喇，大家識，大家坐低傾，知大家唔係咁，你唔好唔開心。』」

陳志雲直言更在乎達哥的感受，透露已聯絡對方化解誤會。（陳釗 攝）

其後，陳志雲為求安心，再傳短訊予達哥，因為他最擔心的是對方本人的感受，「我自己對呢啲評論冇影響，但我驚達哥真係有咁樣嘅感覺就唔好喇。我再傳訊息同佢講，我話我應該再早啲接觸你，但真係太忙，所以而家至聯絡你，你覺得冇呢個感覺，我就放下一個心頭大石了。」而達哥亦有回覆安慰他，指「有時網絡上嘅反應可能會過大，其實我都好擔心你會唔會唔開心，希望你唔好放喺心上面，最緊要大家冇唔開心就好了。」陳志雲直言達哥這樣說，他馬上「安樂了」，「我諗都係達哥嘅粉絲太愛佢，所以先有咁嘅反應。」

認衝口而出講錯背景

對於網民的指控，陳志雲亦逐一解畫。談到被批連對方的姓氏和學校都講錯，陳志雲承認是自己一時衝口而出：「一時衝口而出講錯咗，呢個真係唔出奇。我自己都有時俾人叫錯名、叫錯姓。所以我嗰日又唔覺得佢介意，大家嗰時氣氛係好好。所以我見到有咁嘅迴響，都彈咗一跳。」他更幽默地抽ChatGPT水，指AI也曾寫錯他坐過監，後來他向ChatGPT澄清後，對方亦馬上修改。

陳志雲承認未必認識達哥的世界，但事前一定有做好準備功課。（陳釗 攝）

陳志雲坦言：「老實講，達哥嘅世界，我真係唔識嘅。我有做準備、有做資料搜集，但嗰個世界對我係陌生嘅。咁點解我都想邀請佢做訪問呢？因為我好想去認識多啲，我相信睇開我嘅觀眾，都未必熟悉佢嘅世界；咁亦都可以將佢介紹俾我嘅世界嘅觀眾，讓大家又可以認識佢多啲，其實主要係咁樣。如果佢乜嘢背景我都講得出。我就唔使訪問佢，自己對住鏡頭講就得啦。」

至於被指暗諷達哥「其貌不揚」，陳志雲笑言：「其實我啲朋友睇完都唔覺得有咁嘅感覺。我自己都成日明嘲自己，咩叫其貌不揚啫？我又唔覺得喎，佢嗰日化晒妝、set曬頭，不知幾靚仔啊！」陳志雲直言做主持多年，熟悉他的觀眾都會知道他的風格和對嘉賓的尊重。「所以我最擔心嘅係達哥嘅感受，如果佢真係有（覺得唔尊重）嘅話，我梗係願意道歉。」

陳志雲回應網民的指控。（陳釗 攝）

豁達應對網民惡意攻擊

面對部分網民罵他「廢老」。陳志雲表現得豁達：「唔會嬲，鬧我廢老？唔係廢婆咩？我都唔嬲，你話我廢就廢啊？如果係咁我就真係廢了。我對自己好有信心，好清楚自己定位。我都勸大家，如果有人對你有評語、惡意攻擊，唔好因為人哋嘅說話減低自信。」

他更籍此向一些喜歡帶有情緒化去惡意人身攻擊的人說，「你都可以停一停、諗一諗，設身處地，如果人哋咁樣話你，你又會有咩感覺呢？我都希望大家可以進步，但如果你咁鬧我、發洩完之後，令你帶來一點喜悅嘅，我都願意為你服務！」

陳志雲覺得網民鬧人時，應該設身處地去想想別人的感受。（陳釗 攝）

期待再與達哥合作

陳志雲又透露在與達哥通電話期間，兩人已經談及未來的合作機會。雖然陳志雲自認不會打機，但達哥表示「唔係咁難」並願意教他，甚至已經提供了一些遊戲讓他在工餘時嘗試。陳志雲更主動向達哥提議：「佢有時拍啲搞笑短片，我話可以預埋我，我完全唔靚仔，你再將我醜化，冇問題！」

飛英國拍節目順道睇樓心動想買

另外，陳志雲早前飛赴英國、意大利及法國拍攝HOY旅遊節目《雲遊四海》，行程緊湊之餘也有抽空「睇樓」。曾經在倫敦生活和工作的他，重遊舊地感觸良多。他笑言以前年輕時在當地工作，由香港政府出資，「梗係唔緊要啦」，但現在如果自己買或租，市中心房價實在太貴。

陳志雲直言對英國有情意結。（陳釗 攝）

這次他特別前往了倫敦南部的 Sutton 地區睇樓，大讚當地環境佳、校網好，乘火車到倫敦市中心只需約半小時，房價卻平一大截。他更自爆看了5至6個樓盤，令他非常心動：「300幾萬到900幾萬港幣嘅，我都覺得好吸引。」不過，陳志雲強調自己心目中的「Dream House」大細、平貴不重要，最重要是住得舒適，能將「House」變成「Home」。

被問到有沒有退休想定居英國？陳志雲斬釘截鐵表示不會：「始終香港係我屋企，我最鍾意仍然係香港。」但他透露自己曾有一個夢想，就是擁有一間酒店或B&B，讓朋友來玩時可以一起住，但一想到要幫人執拾洗廁所，他就立刻打消念頭。

陳志雲坦言沒想過退休，即使將來沒有人再用他、看他，便利店收銀他也會做，因為他喜歡用工作充實時間。（陳釗 攝）

愛上巴黎

陳志雲這次還去了巴黎，他原本帶了3大1小的行李箱，再加一個行李袋，準備每日換一套衫，所以亦因為行李空間有限，最後在巴黎只能買了4套衫，未能盡情掃貨。他大讚巴黎人充滿時尚觸覺，走在街上會有人主動停下來讚美他的鞋子，令他大看眼界外，亦覺得當地充滿「知音人」，所以一定會再去。