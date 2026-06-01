九運會客室｜伍詠薇憶述橫店拍攝隔離房有怪聲：一個人住有兩把聲

藝人梁嘉琪及簡慕華現身由伍詠薇及李凱賢主持的節目《九運會客室》，2012年已經認識的三人相當老友，當中除了談大娛樂圈黑暗史，還自爆被男藝人抽水事件，但當中他們提及到另一宗更爆的事件。梁嘉琪、簡慕華及伍詠薇講到當年在橫店拍攝時在酒店發生的一些事，伍詠薇憶述：「話說有一晚隔離房，點解聽到啲怪聲嘅？我同你（簡慕華）就好奇，無間道上身啊！」

梁嘉琪、簡慕華及伍詠薇講到當年在橫店拍攝時在酒店隔離房有怪聲。(節目截圖)

內地的酒店隔音比較差

伍詠薇十分興奮地表示內地的酒店隔音比較差：「真係喺牆度聽佢講咩啦，聽吓咩人先，做咩隔離房明明係一個人住嘅，點解有兩把聲嘅呢？」簡慕華直指那間房裡面不應該是那個人：「其實嗰間房開門唔應該係呢個人嘅，我記得！」梁嘉琪在旁不停大笑，看來她已經知道二人在說什麼。簡慕華表示：「嗰個moment好尷尬！」

簡慕華直指那間房裡面不應該是那個人。(節目截圖)

伍詠薇鼓起勇氣敲門

伍詠薇即場扮演開門見到的情況，她鼓起勇氣敲門後，見到一個不應該出現在這間房的人開門，之後就見房間的主人站在這個不應該出現的人後面。一臉朦逼的說：「咩事啊？」她更模仿房間主人的高度，梁嘉琪、簡慕華就已經立即知道她在模仿誰，三人同時扮演當時說的話：「冇嘢啊！」至於她們三人所說的是那個人，相信都不難猜到。

伍詠薇話隔離房見到一個不應該出現在這間房的人開門。(節目截圖)