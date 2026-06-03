何超雲斗膽出賣阿媽素顏樣　72歲三太家居look真實一面曝光惹熱議

已故賭王何鴻燊三太陳婉珍向來行事作風十分低調，自從賭王於2020年前離世後，她鮮有公開現身，不過她多年來都保養得好好。每年3月三太生日，她的三名寶貝子女何超雲、何超蓮以及何猷啟都一定會和她一起慶祝。何超蓮近年亦有於社交網分享他們三姊弟慶祝媽媽生日的溫馨合照，前年及去年她都有曬出他們為媽媽慶祝70以及71歲大壽的靚相，當時有網民看到三太的樣子直指其凍齡狀態令人難以置信。

三太的仔女為她慶祝70大壽。(IG圖片)

三太獲仔女慶祝71歲生日。(IG圖片)

出賣三太真素顏樣貌

今年3月何超雲也有於IG曬出三太慶祝72歲生日的靚相，相中的三太陳婉珍化了淡妝，容光煥發，打扮得優雅大方的她散發出高貴的名媛氣質，保養得非常之不錯，優雅地老去靚得自然，完全看不出她已年屆72歲之齡。

事隔三個月，超雲又再曬出三太的近照，不過這次是全素顏的樣子，竟然出賣媽媽的素顏真實容貌。何超雲貼出她與三太以及她家貓貓的合照，寫道：「My Momo…10th🎂🎈」原來是她的愛貓Momo 10歲生日，她與媽媽一起為貓貓慶生。相中三太身穿粉紅色家居服，完全沒有化妝，大方地面對鏡頭展現微笑，毫不介意被女兒拍下她最真實的樣子。雖然三太的臉上難掩歲月痕跡，但她精神飽滿，氣色紅潤，狀態相當不錯。有網民表示：「差點認不出來」、「好真實的媽媽形象」、「老了不用刻意扮靚，只要過得舒服就好」。

何超雲出賣媽媽三太素顏樣貌。(ig圖片)

三太慶祝72歲生日。(ig圖片)