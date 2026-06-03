前TVB索爆人妻突嚴重過敏　全面發紅畫面驚嚇：胃痛肚痛發痛發癢

現年43歲的孫慧雪2016年與木材、夾板批發商富二代羅天彥（Edwin Lo）結婚，婚後育有兩子，一家四口幸福美滿，而她自2023年宣布約滿離巢TVB後積極轉型做KOL，亦有為ViuTV主持節目，人氣不減！早前孫慧雪拍片報喜，宣布已在中山買樓，購入一個4房2廳的單位，作為自己的生日禮物，可喜可賀！不過日前孫慧雪突然自爆嚴重過敏，更曬出大面積發紅的照片，相當驚嚇！

零跌Watt！（IG@snow711）

孫慧雪為美容中心拍攝廣告。（IG@snow711）

好性感！

零跌Watt！

孫慧雪為老公慶生。（IG@snow711）

幸福美滿。（IG@snow711）

一家四口幸福美滿。（IG@snow711）

早前孫慧雪拍片報喜，宣布已在中山買樓！（影片截圖）

大曬房產證。（影片截圖）

孫慧雪突發急性過敏送院 大面積發紅疑食物中毒

孫慧雪在IG限時動態曬出照片，並寫道：「超恐怖！今日我出現嚴重過敏情況，突然胃痛，肚痛，全面、手、頸、耳仔、嘴唇發紅、發痛、發癢，細佬見到我好唔舒服即刻攬住我大喊，然後我老公極速車咗去醫院，打咗過敏針，同類固醇針之後，終於降紅，然後我眼瞓到昏迷咗，而家先醒！我係咪食物中毒？我諗我要快啲做過敏測試！」

孫慧雪突發急性過敏送院！（IG截圖）

努力工作！（IG@snow711）

帶埋囝囝出席活動。（IG@snow711）

一家四口好溫馨。（IG@snow711）

孫慧雪離巢轉型KOL 身價急升行頭升級曬Hermès

孫慧雪當年投考TVB藝訓班，憑《美女廚房》「粥粉麵飯」的「飯」出道，曾參演不少劇集，2016年趁入行10周年，以34歲之齡推出處女寫真集《Once》，因身材出眾而被網民封為「宅男女神」，但同年她就與拍拖6年、家族經營木材、夾板生意的富二代男友羅天彥結婚，正式封盤！而孫慧雪離巢後依然工作不斷，她亦身價急升，行頭升級，不時出入馬場，大曬Hermès、Chanel、Dior等名牌手袋！

一家四口好溫馨。（IG@snow711）

出入馬場孭Hermès。（IG@snow711）

孫慧雪拎Hermès現身沙田馬場。（IG@snow711）

孫慧雪拎Hermès現身沙田馬場。（IG@snow711）

孫慧雪獲邀出席Chanel的活動。（IG@snow711）

孫慧雪老公羅天彥（Edwin Lo）家族經營木材、夾板生意。（IG@snow711）

大曬Hermès手袋。（IG@snow711）

行頭升級！（IG@snow711）

出席Dior新品發布會。（IG@snow711）