千億富商千金曬港大建築系碩士畢業作　21歲已開舞蹈學校做老闆

城中富商「大劉」劉鑾雄與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）育有一子一女，現年23歲的女兒劉秀盈（Aspen）一向多才多藝，不但彈得一手好結他及鋼琴，還擅長跳芭蕾舞，學業上更是名副其實的「學霸」。現時在香港大學攻讀建築系碩士學位的劉秀盈，日前在IG透露已完成碩士論文，更曬出自己的作品及圖則，並寫道：「Master's thesis ✅ #archi #architecture #archistudent #architecturestudent #thesis 」相中所見，劉秀盈大方展示自己的作品，剪了一頭短髮的她形象幹練，網民紛紛留言大讚她才貌兼備！

華人置業創辦人劉鑾雄以身家143億美元（約1121億港元）登上《福布斯》(Forbes)「2026年香港50大富豪榜」第7位。（資料圖片）

劉秀盈同媽媽呂麗君。（小紅書圖片）

劉秀盈自小得到媽媽悉心栽培。（IG@aspenlaumusic）

23歲生日。（IG@aspenlaumusic）

大方得體。（IG@aspenlaumusic）

跳芭蕾舞。（IG@aspenlaumusic）

拉小提琴。（IG@aspenlaumusic）

彈結他。（IG@aspenlaumusic）

現時在香港大學攻讀建築系碩士學位的劉秀盈，日前在IG透露已完成碩士論文，更曬出自己的作品及圖則。（IG@aspenlaumusic）

勁！（IG@aspenlaumusic）

勁！（IG@aspenlaumusic）

劉秀盈精通樂器苦練芭蕾舞獲國際金獎 21歲開舞蹈學校做老闆

劉秀盈大學畢業於建築系，之後繼續進修，在香港大學攻讀建築系碩士學位。除了學業出色之外，劉秀盈更多才多藝，結他、鋼琴、小提琴樣樣掂，不時上載自彈自唱的影片到YouTube，更曾錄製個人單曲，而她在跳舞方面亦好有天分，15歲才正式學跳芭蕾舞的她，苦練兩年就獲英國皇家舞蹈學院頒發證書，還入選香港芭蕾舞劇團，不時到各地演出，曾參加「國際芭蕾舞比賽2023」奪得公開組金獎，又參加過功夫比賽並奪得金牌，絕對是「文武雙全」！劉秀盈更將興趣發展為事業，2024年3月在黃竹坑開了一間8,000呎的舞蹈學校「香港舞蹈劇場」，正式榮升老闆！

學霸！（IG@aspenlaumusic）

劉秀盈繼續進修讀建築系碩士。（IG@aspenlaumusic）

劉秀盈曬出自己的作品及圖則。（IG@aspenlaumusic）

跳芭蕾舞！（IG@aspenlaumusic）

跳芭蕾舞。（IG@aspenlaumusic）

「大劉」劉鑾雄女兒劉秀盈在跳舞比賽勇奪公開組冠軍。（IG@aspenlaumusic）

氣質出眾！（IG@aspenlaumusic）

彈結他。（IG@aspenlaumusic）

多才多藝。（IG@aspenlaumusic）

在跳舞方面亦好有天分。（IG@aspenlaumusic）

2024年3月在黃竹坑開了一間8,000呎的舞蹈學校「香港舞蹈劇場」，正式榮升老闆！（IG@hkdancetheatre）

為舞蹈學校開設小紅書宣傳。（小紅書圖片）