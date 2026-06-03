101歲羅艷卿精靈現身　平日愛打牌想睇修哥演唱會

昨天（2日）眾星雲集「幸會25歲-香港電影資料館珍藏展」活動，包括有粵劇名伶羅艷卿、武打巨星元彪、武術指導劉家榮以及歌手黃淑蔓。

眾星雲集「幸會25歲-香港電影資料館珍藏展」活動。(胡凱欣 攝)

101歲羅艷卿精靈現身

活動現場最令人注目的一定是羅艷卿的現身，精靈的她由家人陪伴着出席並接受傳媒訪問。她表示此次是受到姪孫的邀請才來參加，非常開心能在現場見到許多老朋友：「咁多好朋友搵我，一定要嚟見吓大家啦！大家相見歡嘛！」在參觀展覽時更勾起了許多昔日拍攝電影的回憶，她笑著憶述，那時與同行的好友們常常吵吵鬧鬧，搶吃零食，片場上不乏歡聲笑語。她更指出在街上會遇到以前飾演她兒子的藝人，在街上大叫她「媽咪」，她想到這就十分開心。

羅艷卿由家人陪伴着出席並接受傳媒訪問。(胡凱欣 攝)

卿姐跌親腳 所以要坐輪椅

卿姐被問到是否偶爾會與好友胡楓等人聚會時，她幽默地說：「有嘅，但好少好少！我依家都101歲（虛歲）啦，咁老！我101歲喎！」當她被讚身體仍很壯健時，她眉頭一皺表示：「跌跛隻腳慘呢！我跌跛隻腳，我姪孫又乖又唔畀我郁，啲衫都係佢買畀我著，真係乖！」對於胡楓即將於星期日於紅館舉行演唱會，她透露平日自己六、七點就開始眼瞓應該不會去支持：「我依家恰眼瞓啦。」但一聽到演唱會是下午三點多開始後，她立即精神起來並改口說：「諗吓！叫姪孫湊我去啦！都想去睇吓嘅！」

卿姐叫姪孫帶佢睇修哥演唱會。(胡凱欣 攝)

卿姐日常生活

卿姐更分享了日常生活是與好友打麻雀、食下午茶等，而被問到是否「雀后」時，她笑指自己眼睛看不清，以致經常「走雞」。雖然經常「走雞」，但其實她最著重的是與朋友相聚的時間：「成日輸畀佢哋，成日搵我。」她更指日前才有10位朋友去她家跟她吃飯：「大家兄弟姊妹嘛。」