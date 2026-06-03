Gordon Flanders籌備兩年推新碟　為造勢辦簽唱會吸過百粉絲支持

人氣音樂人Gordon Flanders日前於九龍塘一商場舉行首張全廣東歌專輯《New Classics》簽唱會，吸引大批粉絲到場支持，場面熱鬧。這場活動不僅是他出道以來的首個簽唱會，也是他繼上月在麥花臣舉行個人演唱會後，再次與歌迷近距離互動的重要時刻。

Gordon Flanders日前於九龍塘一商場舉行首張全廣東歌專輯《New Classics》簽唱會，。(公關提供)

Gordon Flanders 甫出場即引來粉絲歡呼。他在台上分享了過去兩年由獨立音樂人轉型加盟華納的心路歷程，並談到專輯《New Classics》的創作概念，強調希望以嶄新方式演繹屬於廣東歌的經典。

Gordon Flanders 甫出場即引來粉絲歡呼。(公關提供)

活動安排了多個環節，包括「猜盲盒考膽量」遊戲，由 Gordon Flanders 親自挑戰伸手入密封的箱內探索箱內物件，並加以形容，讓粉絲競猜。Gordon Flanders 亦即席以New Classics 為題，即場包裝花束，並寫上心意卡，大展浪漫暖男一面。

Gordon Flanders 亦即席以New Classics 為題，即場包裝花束，並寫上心意卡。(公關提供)

音樂環節方面，Gordon Flanders現場演唱了《全世界停電第二年》、《歌頓花園》，並以《不像》作 Encore，展現其深情唱功。其後他亦與粉絲大合照，並透露未來在音樂及其他領域的計劃。最後，Gordon Flanders 逐一為100名早前成功換領簽唱證的粉絲於新碟上簽名及合照，活動於一片熱鬧氣氛中完滿結束。

其後Gordon Flanders亦與粉絲大合照，並透露未來在音樂及其他領域的計劃。(公關提供)

Gordon Flanders為造勢辦簽唱會吸過百粉絲支持。(公關提供)