張耀揚海旁被捕獲展鐵漢柔情　一部位極粗壯網民流晒口水：不行了

現年62歲的張耀揚淡出幕前多年，但其「惡人」形象早已深入民心。昔日他在電影《監獄風雲》的「殺手雄」及《古惑仔》系列裡面的「烏鴉」，至今仍是經典。雖然張耀揚近年早已「從良」，但人氣依然高企。隨著年歲增長，他更是越老越有味道，加上身形保持得宜，每次被野生捕獲都會引起熱議。近日，有女網民於黃昏時間在海旁偶遇張耀揚，揭露對方私下柔情一面。

張耀揚在電影監獄風雲與周潤發有不少對手戲。（《監獄風雲》電影截圖）

當然不少得《古惑仔》系列中的「烏鴉」，角色深入民心。（《古惑仔Ⅲ之隻手遮天》電影截圖）

爆肌身形極致吸睛

從網民分享的合照可見，當時正值黃昏時分，博主透露自己是在毫無心理準備的情況下巧遇對方，興奮表示：「無端端見到耀揚哥，仲要個天勁靚！」相中的張耀揚留有一頭標誌性的型格白髮，頭上架著太陽眼鏡，身穿黑色短袖襯衫搭配灰色長褲，手上戴著手錶，造型簡約卻不失型格。尤其是他的爆肌Body，將襯衫穿出一種就快迫爆的感覺，可見他對自身身型管理極高要求，吸睛之餘，散發出一股濃烈的成熟男人味。

拍過杜琪峯《鎗火》、《放‧逐》等作品的張耀揚，一頭白髮相當有型。（資料圖片/葉志明 攝）

張耀揚早前在香港出席活動。（陳順禎攝）

面對博主的合照要求，張耀揚表現得相當大方，一手拿著手機，一邊展露出親切的笑容貼身合照，與昔日銀幕上的嚴肅形象大相徑庭。博主對張耀揚讚不絕口，直言：「佢真人好有型，同埋好Nice把聲好好聽，耀揚哥你好man」。

近日又有網民野生捕獲張耀揚，張耀揚身形可謂一絕。（threads圖片）

網民大讚張耀揚真人Nice又Man。（threads圖片）

網民大讚：「帥到發癲」

帖文曝光後，不少粉絲轉載，並留言羨慕該網民能夠如此近距離接觸男神，「又是羨慕的一天」、「身材還這麼好」、「老頭壯壯的肌肉 看的我嘴巴一直在下雨」、「老頭笑得好溫柔」、「帥到發癲」、「型到爆」；甚至有網民直呼：「不行了」，足見張耀揚魅力依然。

曾任水泥工維持生計 因傷患淡出影壇

張耀揚的的人生經歷充滿傳奇，他在9歲時曾遭遇嚴重車禍，導致失去了9歲前的大部分記憶。中五畢業後，他為了生計曾任職水泥工及搬運工人，後來轉職貿易公司，因身形高大在街頭被星探發掘，才進入模特兒界，並於1985年正式開始幕前演出。2000年，張耀揚憑杜琪峯執導的《鎗火》勇奪香港電影金紫荊獎「最佳男配角」，演技備受業界肯定。可惜天意弄人，2008年張耀揚因拍攝動作戲導致腰部過度勞損，引發椎間盤突出，花了不少時間休養，從此息影從商、淡出銀幕。雖然久未有新作，但他早前驚喜現身《萬千星輝頒獎典禮》擔任頒獎嘉賓，在台上重現「烏鴉」招牌手勢，令全場歡呼，亦勾起觀眾無限集體回憶。

闊別熒幕10多年的張耀揚，之前驚喜現身無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》，隨即勾起大家集體回憶。（資料圖片/陳順禎攝）

張耀揚笑指自己無做「烏鴉哥」好耐，現在是「白鴿」。（陳順禎攝）

感情生活低調 曾與蔡一傑傳同性緋聞

至於感情方面，張耀揚一向作風低調。早於80年代，他曾與李麗蕊拍拖4年。其後在1996年與台灣模特兒艾永玲相戀，可惜戀情維持3年便告終。坊間又曾傳他與蔡一傑有同性緋聞，不過隨着張耀揚承認有女友後便打破了這段同性關係。近年張耀揚鮮有提及私生活，目前的感情狀況成謎。

張耀揚淡出幕前後，曾任職賭場公關。(小紅書)

張耀揚曾於新加坡機場被偶遇，非常友善。(小紅書)

早前有女網民在社交平台興奮分享，指聖誕節在香港食飯時偶遇張耀揚，並晒出合照，可見張耀揚魅力依然。（小紅書截圖）

張耀揚曾與蔡一傑傳緋聞。(陳順禎 攝)

親自解開「腳踩關公」邪門傳聞

另，多年來一直有傳張耀揚當年拍《古惑仔3之隻手遮天》，原本是堅拒拍腳踩碎關公神像一幕，要製片軟硬兼施，先威脅他要解約，繼而送上6萬6千6百大利是，才令他答允。而完成拍攝後，張耀揚多次發惡夢，為此到廟宇拜關二哥賠罪，不單花上10萬打造一尊全新神像，仲茹素三個月來以表誠意。他月前出席活動時，就傳聞解畫：「咁有各大傳媒有自己唔同嘅講法，其實本身我自己都食咗7年齋，唔係因為關公嘅問題，而係因為中意食齋嗰個感覺，而係對身體嗰個反應而食齋嘅。（傳聞這你拍呢場戲收咗大利是？）冇喎，一封利是都冇喎。（話你拍呢場戲唔肯拍？）咁又冇話唔肯，做演員係需要配合，即係導演或者監製佢所需要嘅嘢，當然唔係話拍啲唔好嘅嘢啦。我覺得做演員係應該係知道自己嘅崗位做啲乜嘢。」

張耀揚早前在香港出席活動，為當年拍《古惑仔》踩關公像被傳撞邪一事，揭開真相。（陳順禎攝）

張耀揚飾演「烏鴉」一角，至今依然是經典。（《古惑仔Ⅲ之隻手遮天》電影截圖）

被問到拍完有否感到不適？張耀揚表示：「咁又冇，咪繼續話你第三集第四第五集第六集你都要去拍。（冇撞邪？）冇，我咁陽光，撞邪就唔會喺我身上。（一直都係傳聞？）係呀，我諗即係大家關注所以有呢啲傳聞。（要你演多次都Ok？）我都冇問題嘅演員都咩都可以做，自己都係百無禁忌。」