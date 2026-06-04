鍾嘉欣罕曬床照玩慵懶性感　躺臥抬腿展神級線條誘惑網民：要命了

42歲的鍾嘉欣（Linda）自與脊醫丈夫Jeremy結婚後，便移居加拿大，先後誕下兩女一子，一直給人幸福美滿的印象。不過，去年（2025年）11月內地網絡曾無端瘋傳二人婚變，甚至指鍾嘉欣為爭取子女撫養權而對簿公堂。對此，鍾嘉欣早已親口闢謠，早前更在社交平台高調曬出慶祝結婚10周年的甜蜜影片，用行動證明夫妻恩愛如昔。在老公愛錫和支持下，鍾嘉欣近年不僅能夠重拾自己醉心的演藝事業，舉行巡迴演唱會，而且在愛情滋潤下更是越活越靚，狀態不輸當年「做女」時期，絲毫沒有師奶味。近日，鍾嘉欣還激罕分享一輯唯美「床照」寫真，大騷一雙神級長腿。

一家五口大家庭。（ig@chungkayanlinda）

鍾嘉欣有三個可愛又高顏值的小朋友。（IG@chungkayanlinda）

早前鍾嘉欣曾遭內地瘋傳與老公婚變，並爭撫養權。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣以行動闢謠，兩公婆非常恩愛！（IG@chungkayanlinda）

罕曬床照騷逆天長腿

鍾嘉欣近日在社交平台分享一輯令人怦然心動的「床照」寫真，並寫道：「Working on something new. Wish me luck! 」從的照片中可見，她身穿一套卡其色的毛茸茸鬆身針織上衣，搭配同系短褲，整體造型散發出慵懶又帶點小性感的居家氣息。

「床照」寫真！（IG@chungkayanlinda）

「床照」寫真！（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣隨性地披散著一頭微捲的長髮，在白色床鋪上擺出多個迷人甫士。其中幾張照片中，她側臥在床上，對著鏡頭展露招牌甜笑，顏值爆燈，電力十足；有些角度她則刻意將針織衫微微拉低，大方露出白皙精緻的香肩與鎖骨，若隱若現展現骨感美。

電力十足！（IG@chungkayanlinda）

電力十足！（IG@chungkayanlinda）

而最吸睛的莫過於其中一張鍾嘉欣整個人平躺在床上，將雙腿高高舉起貼在牆上的照片。這個甫士不但騷出腰部線條，短褲的剪裁恰到好處，還將她的一雙纖細美腿表露無遺，大腿與小腿線條比例極佳，皮膚更是白滑緊緻，全身找不到絲毫贅肉，散發出濃濃的成熟女人味。

大騷長腿！（IG@chungkayanlinda）

電力十足！（IG@chungkayanlinda）

網民激讚

這輯照片曝光後，隨即引來王君馨、陳茵媺、陳自瑤及郭羨妮等圈中好友留言讚好外，不少網民也驚嘆不已，紛紛留言大讚鍾嘉欣這位靚媽「索到爆」：「Amazing」、「You are doing great and in good shape」、「Gorgeous lady!」、「Sexy」、「 好靚」；甚至直呼：「要命了！」

wow！（IG@chungkayanlinda）