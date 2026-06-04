金牌主持黎芷珊最怕咳！公開秘招KO鼻敏濕敏　敏感不留尾

要數圈中的金牌主持，大家必然會想起黎芷珊！入行多年，芷珊姐姐主持過無數經典訪談節目，憑藉其親切又專業的形象，成功令無數天王巨星在節目中盡訴心底話。作為「靠把口」搵食的專業主持，芷珊姐姐對鼻敏、氣管及喉嚨保養自然有着極高要求。



早前芷珊姐姐在社交平台分享近況，她坦言做主持最怕遇到轉季天氣，容易令鼻敏發作狂流鼻水，或氣管敏感引發咳喘、胸悶、呼吸困難，會嚴重影響節目錄影進度。為了保持最佳狀態，芷珊姐姐透露，她除了日常作息定時外，更私藏了一款「免疫抗敏」的神級法寶，不但讓她告別鼻敏、氣管敏感，連帶免疫力都全面提升。

身為金牌主持的芷珊姐姐，直言氣管和聲音就是她的命脈，一旦鼻敏或咳喘發作，絕對會影響專業表現。

拆解「蟲草」6大迷思！原來男女老幼都食得？

提到強肺補氣，很多人第一時間會想起「蟲草」。不過芷珊姐姐笑言，身邊很多朋友對蟲草都存在不少誤解：

• 以為蟲草只適合年老及患病人士服用。

• 錯誤以為蟲草真的是「蟲類」而不敢服食。

• 擔心蟲草藥性太強，容易燥熱。

• 覺得標榜無藥性的蟲草沒有實際效用。

• 誤以為溫室蟲草的功效不及野生蟲草。

• 覺得蟲草價錢昂貴，不夠大眾化。

其實，高質素的溫室蟲草不但成分純正，其DNA排序與野生蟲草100%吻合，比市面的CS4更純正！而且不含藥性，無論是小童、成年人還是銀髮族，任何年紀都非常適合服用！

在鏡頭前永遠對答如流、中氣十足，芷珊姐姐透露全靠平時做足內在調理，先可以無懼日夜顛倒的錄影行程，時刻保持最佳狀態！

芷珊姐姐激推！日本Return溫室蟲草配方 4大防敏抗炎神效

為了從根源解決過敏體質，芷珊姐姐極力推薦100%日本生產及製造、榮獲日本政府GMP認證的Return温室蟲草。這款產品由日本JP研究所研發，以高標準溫室培植技術生產，確保原材料真正無雜質，絕無農藥、毒素、有害重金屬及微生物污染。特別針對性解決「鼻敏、咳喘、濕敏、免疫力差」4大過敏症狀：

• 100%激罕純正：溫室蟲草菌絲體

Return採用的溫室蟲草菌絲體，其DNA排序與野生蟲草100%吻合，比市面的CS4更純正！當中的蟲草多醣與腺苷不但濃度穩定，更保持良好的生物利用率，能溫和調節免疫系統，減少氣管過度反應。長期使用有助增強肺部防禦力，尤其適合因鼻敏、咳嗽或氣管敏感而困擾的人士。而且溫室培植過程不含重金屬、雜菌與蟲體雜質，相比野生蟲草更安全、純淨，適合每日保健使用。

• 免疫力核心：珍貴乳鐵蛋白（Lactoferrin LF）

人體90%的疾病都與免疫系統失調有關。配方特別加入了天然母初乳中的核心免疫蛋白——「乳鐵蛋白」。要知道每1公升母初乳才含有7克乳鐵蛋白，非常珍貴！它具備抗菌、抗病毒和改善免疫力三大功能，預防小病變大病，減低生病機會，特別針對呼吸道和腸胃問題，能有效促進益生菌繁殖，抑制惡菌，為身體建立第一道健康防線。

Return温室蟲草含極高濃度的專利蟲草多醣、乳鐵蛋白，有增強免疫細胞功能，由源頭降低過敏反應，改善過敏體質，舒緩濕敏引起的皮膚泛紅、痕癢、脫皮等徵狀，深層修復受損肌膚屏障。這款配方完全不含藥性，就連蛋奶素食人士，以及3歲或以上的小朋友都可以安心服用（幼童可拆開膠囊將粉末加入湯或粥中）。

星級用家真實見證 95%人士改善鼻敏咳喘 敏感不留尾

芷珊姐姐分享，自從服用了Return温室蟲草配方後，每朝早起床的「包雲吞」流鼻水情況大大改善，說話中氣十足，即使連續錄影數個訪談節目，喉嚨和 氣管依然舒服不咳喘！除了芷珊姐姐外，不少圈中藝人如林秀怡、李芷晴也是Return蟲草的忠實粉絲！她們分享，平時拍劇熬夜容易引發濕敏，服用後皮膚退紅、止痕效果非常明顯。

圈中藝人林秀怡、李芷晴也是Return蟲草的忠實粉絲。

龐大的用家數據亦力證了產品的神奇功效, 用家實證1星期蟲草活性成分即時深入呼吸道，紓緩氣管敏感痕癢，能夠順氣安睡，再無夜咳鼻塞干擾；2星期全面發揮舒敏強肺功效，密集修復黏膜、強化肺部屏障，1個月更能達到免疫鞏固，保護身體免受病毒感染。

• 95%用家認同鼻敏及呼吸道症狀（止咳喘）有明顯改善。

• 90%用家服用後對改善皮膚敏感（退紅、止痕、脫皮）表示滿意。

• 因為不含藥性，100%用家表示會放心讓小童服用。

限時優惠！跟着芷珊姐姐入手斷尾防敏救星

想像芷珊姐姐一樣時刻保持最佳狀態，向鼻敏、久咳同皮膚敏感講「Bye Bye」？現在就是入貨的最佳時機！6月5日至6月18日於萬寧3ChemBio門市／網店選購Return温室蟲草，$688/2盒, 平均$344/盒, 激抵入手！

別讓敏感症狀影響你的生活質素，即刻把握機會，全方位強肺防敏，為全家人的健康「回本」啦！

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