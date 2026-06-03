張韋怡官司勝訴獲賠312萬　發表勝利宣言惟感嘆小產傷痛難以彌補

前無綫藝人張韋怡（Gogo）指控其「姑仔」潘碧玉在Facebook造謠誹謗她，並向傳媒報料稱她「貪慕虛榮」挪用家翁100萬港元等，令她情緒激動導致小產，入稟告潘碧玉誹謗並索償至少468萬元，姑仔隨即作出反申索，更指控張韋怡落降頭、養鬼仔等，真實目的是企圖侵吞家族財產。至昨日（2日），法官裁定姑仔須賠償張韋怡逾312萬港元及利息，以彌補其身心煎熬及創傷，並駁回姑仔的反申索。

原告張韋怡勝訴。(朱棨新攝)

高舉V字手勢發布勝利宣言 痛心遭斷章取義堅信法律還清白

張韋怡在勝訴後，於社交平台發表勝利者宣言，更高舉V字手勢拍照，表示：「真相永遠不會決席！🫶🏻」她分享這段時間的感受：「對於關注我的朋友與公眾而言，或許只是一則食花生新聞；但對我個人而言，這是一場漫長且極其艱難的悲傷洗禮。今日法庭的判決為這場持續許久的爭議劃下了公正的句點。」

她指事實隨着審訊已水落石出，對於「那些曾被廣泛傳播、看似真實的錄音與對話紀錄，面對這些自編自導的、斷章取義虛構指控」，她曾感到極度荒謬與痛心，更對她構成嚴重的二次三次傷害、多次傷害，不過她說「我選擇相信法律，相信司法制度，因為真相不應是被斷章取義、誣衊後的工具。」

張韋怡在勝訴後，於社交平台發表勝利者宣言，更高舉V字手勢拍照，表示：「真相永遠不會決席！」（IG@gogocheungcwy）

對於「那些曾被廣泛傳播、看似真實的錄音與對話紀錄，面對這些自編自導的、斷章取義虛構指控」，她曾感到極度荒謬與痛心，更對她構成嚴重的二次三次傷害、多次傷害，不過她說「我選擇相信法律，相信司法制度，因為真相不應是被斷章取義、誣衊後的工具。」（IG@gogocheungcwy）

嘆官司無真正贏家難補償小產傷痛 承諾放低陰影專注工作

雖然勝訴，但張韋怡認為這場官司沒有真正贏家，並謂：「名譽的損害與心理的煎熬，一個小生命的犧牲，是任何判決都難以完全補償的傷痕，但我接受這場人生的一份功課，承受壓力及情緒控制，智慧的磨練。經過呢件事，我又升級了。我決定從今日起，將這段陰影留在法庭的卷宗裡，不再回頭爛人爛事。感謝法律還我清白，感謝在烏雲籠罩時依然選擇相信我的人。因為我深信堅守善良與誠信，講真話，也是正道！」

張韋怡預告未來會將所有精力回歸到工作及專業中，她理解有朋友會因為被誤導而對她產生偏見，但也希望隨着真相揭露，彼此能重新認識。

張韋怡與老公。（IG@gogocheungcwy）

但張韋怡認為這場官司沒有真正贏家，並謂：「名譽的損害與心理的煎熬，一個小生命的犧牲，是任何判決都難以完全補償的傷痕。」（IG@gogocheungcwy）

案件編號：HCA 1500/2020