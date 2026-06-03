COURT!｜張達倫演活大狀　獲真律師讚演技似到足：無論神態、氣場

由MakerVille出品、銀河映像製作的ViuTV劇集《COURT!》昨晚大結局，劇集口碑載道，更有觀眾大讚是年度神劇，其中張達倫在單元三中飾演余大狀（Victor），演技好到就連真律師都特意dm讚好，表示看得出他下了不少苦功！

由MakerVille出品、銀河映像製作的ViuTV劇集《COURT!》昨晚大結局，劇集口碑載道，更有觀眾大讚是年度神劇。（資料圖片）

其中張達倫在單元三中飾演余大狀（Victor），演技獲激讚。（劇照）

曾指今次與過往律師角色不同

早前張達倫曾透露自己的角色是一位戰績彪炳的大律師，「余狀係一個幾叻嘅大狀，打官司贏好多，成日同隔離嘅Partner喺度鬥，我哋之間都會互相尊重、互相欣賞。」過往他憑TVB劇《愛．回家》的事務律師「嚴謹」一角入屋，今次再演律師，但就多了很多上庭戲，他透露自己一向鍾情法律題材劇集，認為今次拍攝手法與以往截然不同，好有電影感。

過往張達倫憑「嚴謹」一角入屋，但他指《COURT!》的律師是截然不同。（劇照）

演繹獲真律師激讚 看得出下了很多苦功

他日前已曾發文：「雖然做過好多次律師，但係今次呢個係唔同嘅！今次可以用艱辛來形容，要克服好多心魔，無論體力上，心理上還是精神上！好耐未拍過一套，要喺細節上那麼琢磨嘅劇集，所以監製 @elaine_chusukyee（朱淑儀）話要坐定定喺度睇，啱嘅！」結果劇集出街後效果真的很好，他與拍檔徐浩昌﹑湯駿業及蘇家樂默契盡現，有律師睇完劇之後更專誠私訊他激讚：「我係一位現職執業律師，最近有留意Court這部劇，覺得喺眾多單元中演繹大狀嘅演員，你係演繹得最真實嘅一位（無論神態、氣場、盤問技巧)！ 睇得出你落咗很多苦工（功），加油啊！」

他日前已曾發文：「雖然做過好多次律師，但係今次呢個係唔同嘅！今次可以用艱辛來形容，要克服好多心魔，無論體力上，心理上還是精神上！好耐未拍過一套，要喺細節上那麼琢磨嘅劇集。」（劇照）

張達倫與拍檔徐浩昌﹑湯駿業及蘇家樂默契盡現。（劇照）

有律師睇完劇之後更專誠私訊他激讚：「我係一位現職執業律師，最近有留意Court這站劇，覺得喺眾多單元中演繹大狀嘅演員，你係演繹得最真實嘅一位（無論神態、氣場、盤問技巧)！ 睇得出你落咗很多苦功，加油啊！」（IG@maxc）

曾以為是下一個古天樂 入行卻歷盡挫折被鬧「死茄喱啡」

早前張達倫接受《01娛樂》專訪，講到入行初衷及挫折，他坦言曾滿腔熱誠以為自己會是下一個古天樂，現實卻做了無數次「女主角的前度」，甚至被的士司機鬧「死茄喱啡」，相信今次觀眾與律師的評價，無疑會使他很鼓舞，而張達倫也將該名律師的截圖放上限時動態，回覆：「多謝支持﹗滿足。」