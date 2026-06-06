宋宛穎孖生細妹宋宛霖醫科畢業　仙氣混血外貌五官標緻拒入娛樂圈

2021年港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）自加入TVB後備受力捧，除了有份擔任多個大型節目主持之外，早前在《魔音女團》中憑亮眼表現成功組成女團，人氣急升！一向氣質出眾的宋宛穎早在參選時已自揭出身選美世家，媽媽文寶雪（Michelle）是1990年澳門小姐亞軍，而宋宛穎的孖生妹妹宋宛霖（Sonia）同樣美貌出眾。現年26歲的宋宛霖在澳門科技大學修讀內外全科醫學學士，日前她就在社交平台分享畢業喜訊！

2021年港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）自加入TVB後備受力捧。（IG@sabrinaxmendes）

出身選美世家。（IG@sabrinaxmendes）

美貌出眾。（IG@sabrinaxmendes）

靚！（IG@sabrinaxmendes）

在《魔音女團》中憑亮眼表現成功組成女團，人氣急升！（IG@sabrinaxmendes）

媽媽文寶雪同婆婆蔡碧芝都有到場支持。（IG@sabrinaxmendes）

文寶雪曬出為兩個囡囡慶祝生日的合照，網民紛紛留言大讚三母女同框似足三姊妹。（小紅書圖片）

打扮簡單又不失氣質。（小紅書圖片）

宋宛穎同孖生妹妹宋宛霖。（IG@sabrinaxmendes）

宋宛霖美貌不輸家姐。（IG圖片）

宋宛霖宣布醫科畢業 榮升「Mendes醫生」

宋宛霖曬出戴四方帽的畢業照，並以英文寫道：「無數個熬夜的夜晚，永無止境的考試，數不清的咖啡，以及一個畢生的夢想。從第一堂解剖課到最後一次查房──這段旅程徹底改變了我的人生。感謝那些情同家人的友誼，感謝那些鞭策我們不斷進步的教授，感謝那些教會我們遠超書本知識的病人🩺感謝家人一直以來對我的支持，感謝朋友們與我並肩前行，感謝導師們的鼓勵，感謝之情難以言表。謹以此獻給白大褂，它所承載的責任，以及我們將有幸觸及的生命。Mendes醫生簽到✨」

宋宛霖分享畢業照。（IG圖片）

宋宛霖分享畢業照。（IG圖片）

宋宛霖分享畢業照。（IG圖片）

在澳門科技大學修讀內外全科醫學學士。（IG截圖）

畢業！（IG截圖）

畢業！（IG截圖）

畢業典禮。（IG截圖）

最美醫生！（IG截圖）

最美醫生！（IG截圖）

大合照！（IG截圖）

大合照！（IG截圖）

內外全科醫學學士！（IG截圖）

內外全科醫學學士！（IG截圖）

身材出眾！（IG圖片）

醫院實習。（IG截圖）

甜美。（IG圖片）

甜美。（IG圖片）

Bikini。（IG圖片）

高顏值！（IG圖片）

高顏值！（IG圖片）

宋宛穎宋宛霖出身選美世家

身為中葡混血兒的宋宛穎，其媽媽為1990年澳門小姐亞軍文寶雪，堂阿姨及婆婆的堂家姐亦參加過選美比賽，宋宛穎的婆婆蔡碧芝同樣大有來頭，是著名粵劇名伶，優雅又有氣質。而宋宛穎的孖生妹妹宋宛霖美貌亦不輸家姐，五官精緻，下巴尖尖，笑容甜美，不少網民都提議她效法家姐參選港姐，但宋宛穎就曾代妹妹回答過無興趣，更指妹妹畢業後會到香港實習，主攻皮膚科。

文寶雪曾在1991年代表澳門參加《國際華裔小姐競選》。（影片截圖）

宋宛穎港大醫科碩士畢業，媽媽都有現身。（IG@sabrinaxmendes）

宋宛穎同孖生妹妹宋宛霖生日。（小紅書圖片）

溫馨。（影片截圖）

似三姊妹！（小紅書圖片）

宋宛穎的婆婆蔡碧芝亦大有來頭，是著名粵劇名伶。（小紅書圖片）

一家都高顏值！（IG@sabrinaxmendes）

宋宛霖同樣遺傳選美世家的優良血統，五官標緻。（IG圖片）

宋宛霖同樣遺傳選美世家的優良血統，五官標緻。（IG圖片）

下巴尖尖。（IG圖片）