宋宛穎孖生細妹宋宛霖醫科畢業 仙氣混血外貌五官標緻拒入娛樂圈
撰文：董欣琪
出版：更新：
2021年港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）自加入TVB後備受力捧，除了有份擔任多個大型節目主持之外，早前在《魔音女團》中憑亮眼表現成功組成女團，人氣急升！一向氣質出眾的宋宛穎早在參選時已自揭出身選美世家，媽媽文寶雪（Michelle）是1990年澳門小姐亞軍，而宋宛穎的孖生妹妹宋宛霖（Sonia）同樣美貌出眾。現年26歲的宋宛霖在澳門科技大學修讀內外全科醫學學士，日前她就在社交平台分享畢業喜訊！
宋宛霖宣布醫科畢業 榮升「Mendes醫生」
宋宛霖曬出戴四方帽的畢業照，並以英文寫道：「無數個熬夜的夜晚，永無止境的考試，數不清的咖啡，以及一個畢生的夢想。從第一堂解剖課到最後一次查房──這段旅程徹底改變了我的人生。感謝那些情同家人的友誼，感謝那些鞭策我們不斷進步的教授，感謝那些教會我們遠超書本知識的病人🩺感謝家人一直以來對我的支持，感謝朋友們與我並肩前行，感謝導師們的鼓勵，感謝之情難以言表。謹以此獻給白大褂，它所承載的責任，以及我們將有幸觸及的生命。Mendes醫生簽到✨」
宋宛穎宋宛霖出身選美世家
身為中葡混血兒的宋宛穎，其媽媽為1990年澳門小姐亞軍文寶雪，堂阿姨及婆婆的堂家姐亦參加過選美比賽，宋宛穎的婆婆蔡碧芝同樣大有來頭，是著名粵劇名伶，優雅又有氣質。而宋宛穎的孖生妹妹宋宛霖美貌亦不輸家姐，五官精緻，下巴尖尖，笑容甜美，不少網民都提議她效法家姐參選港姐，但宋宛穎就曾代妹妹回答過無興趣，更指妹妹畢業後會到香港實習，主攻皮膚科。