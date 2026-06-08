關嘉敏自爆被對手加過份「親熱戲」冇溝通：我喺屋企喊咗好耐

關嘉敏日前（3日）出席公益金記者會活動，接受《香港01》訪問時提到娛樂圈偶爾會發生男藝人擅自「加戲」的傳聞，她直言曾被對方「加戲」：「突然之間加戲！錫錫嘅係！咁我嗰下都嚇親嘅，我覺得儘量最好唔好囉，因為我覺得做演員就係要互相溝通，當時你一吓反應我會無啦啦跳出嚟㗎嘛，咁所以我就覺得係需要溝通嘅。」關嘉敏表示當時會緊張及害怕，而被問到該名男演員在「加戲」後有否說對不起時，她表示「都冇」。

關嘉敏她直言曾被對方「加戲」。(陳順禎 攝)

想拒絕「加戲」最後還是忍受

對於如果被前輩加「親熱戲」，關嘉敏先吸了一口氣，然後鼓起勇氣表示：「拒絕唔到㗎啦！」但就覺得如果不是太過份的，她都會選擇忍受先拍完當下的鏡頭再算。而被問到如果真的發生這個情況，關嘉敏表示會「佢加完先囉，佢加完cut咗我先會話畀信任嘅人聽。」

關嘉敏覺得如果不是太過份的，她都會選擇忍受先拍完當下的鏡頭再算。(陳順禎 攝)

關嘉敏被「加戲」加得太過份以致不開心到哭

關嘉敏自爆有次拍攝時被「加戲」加得太過份，以致她感到不開心：「其實我曾經真係試過一次咁樣，但係唔係真係伸脷啦，即係都會有一啲加戲嘅成份，咁係加得有少少多咗嘅。然後我係真係唔開心到，我喺屋企喊咗好耐，因為我覺得好無助啊！但係最後尾我都有同信任嘅人講，然後即係令到嗰位嘅artist之後都冇咁做啦。」

關嘉敏自爆有次拍攝時被「加戲」加得太過份，以致她感到不開心。(陳順禎 攝)

關嘉敏被對方指責她「蠢」 因沒有即時說出來

當關嘉敏與她信任的人說完後，反被對方指責她「蠢」：「你應該要喺嗰一下發生嘅時候出聲，或者嗰個禮拜未拍完之前，我係煞咗科我先講啊，但係我就嗰個情緒我就忍咗成個幾兩個月囉。未煞科又唔想阻住人收工，咁我就忍住忍住。但係呢我每一日返工，我都係氹自己返工㗎，即係我係極度唔想返去面對嗰個對手，但係我又要逼住，因為我又唔想阻人哋收工，咁我都想表演一個好專業嘅演員，但係你話真係真實嘅情緒呢，係真係好唔開心。（邊套劇？邊位男士？）唔話你知，唔講啦呢啲，總之所以我覺得丁子朗係非常之好嘅對手！」

關嘉敏呢場戲好大膽。(網上圖片)

關嘉敏個樣真係好挑機。