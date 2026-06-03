黃智雯轉戰舞台劇大獲好評　自爆拍劇曾壓力大嚴重脫髮：唔敢洗頭

黃智雯Mandy近日為代言的頭髮保健產品拍攝全新一輯廣告，Mandy以一襲白色背心長褲上陣，大晒柔順長髮，為了在廣告中營造秀髮飄逸效果，Mandy即使要被吹風機狂吹數小時亦毫無怨言，只在鏡頭後不時飲熱飲暖身，表現專業。

黃智雯Mandy近日為代言的頭髮保健產品拍攝全新一輯廣告。

Mandy以一襲白色背心長褲上陣，大晒柔順長髮。

為了在廣告中營造秀髮飄逸效果，Mandy即使要被吹風機狂吹數小時亦毫無怨言。

難忘拍劇受壓嚴重脫髮：沖完涼成個浴缸都畀頭髮塞住

最近忙於舞台劇的Mandy，繼早前《天下無不西之閨蜜》獲得好評後，即將又演出鄧樹榮戲劇工作室重頭劇《奧賽羅》，工作排得密麻麻。談到脫髮問題，Mandy自言過往亦曾受到此問題困擾：「最深刻係拍攝《三個女人一個「因」》，因為要一人分飾三角，好大壓力，加上唔夠休息，差不多每日瞓得兩個鐘，出現嚴重脫髮問題，試過沖完涼成個浴缸都畀頭髮塞住，亦試過一梳頭就甩好多頭髮，見到都好驚，嗰段時間，我連洗頭都唔敢，我怕洗頭會再甩多啲頭髮，直至拍完套劇，冇咁大壓力，漸漸先好番啲。」

最近忙於舞台劇的Mandy，繼早前《天下無不西之閨蜜》獲得好評後，即將又演出鄧樹榮戲劇工作室重頭劇《奧賽羅》。

《奧賽羅》是莎士比亞作品，難度甚高。

Mandy自言過往曾受到脫髮問題困擾：「最深刻係拍攝《三個女人一個「因」》，因為要一人分飾三角，好大壓力，加上唔夠休息，差不多每日瞓得兩個鐘，出現嚴重脫髮問題，試過沖完涼成個浴缸都畀頭髮塞住，亦試過一梳頭就甩好多頭髮，見到都好驚，嗰段時間，我連洗頭都唔敢！」

隨著劇集完結，Mandy脫髮的問題才得以改善。

盼於劇場深耕 二次獲舞台劇提名感高興

近年主力舞台劇發展的Mandy，直言向來很喜歡這範疇，她希望可以在這個領域上深耕，至於影視上，她也希望遇到好劇本、角色及團隊，Mandy稱：「都好想拍劇，有時我都會掛住拍劇嘅生活，雖然瞓嘅時間會少啲、壓力會大啲，不過壓力都係動力，希望不久將來會拍番劇。」提到憑舞台劇《薄伽梵歌2025》入圍第34屆香港舞台劇獎「最佳女主角」（悲劇／正劇）一事，Mandy指自己是第二次入圍，能夠獲得提名已感到高興。

近年主力舞台劇發展的Mandy（右二），直言向來很喜歡這範疇，她希望可以在這個領域上深耕，至於影視上，她也希望遇到好劇本、角色及團隊，不過亦懷念拍劇生活。