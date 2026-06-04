余宗遙嬲丁子朗拋棄佢哋唔一齊組男團　黃星綽話家姐睇完MV要報警

由《亞洲超星團》出身嘅冼靖峰（Archie）、余宗遙（DEZ）、文佐匡（Sean）、黃奕斌（大Hugo）同黃星綽（細Hugo），組成全新限定男團「SURFIVR」。五子昨日（3日）齊齊現身公益金記者會活動接受《香港01》訪問，除了大談新歌的籌備點滴之外，更爆出新歌MV原來有很多「內幕」！當中更涉及鼠MV女主角Anissa的互動，以及「大、細Hugo」的感情戲？

全新限定男團「SURFIVR」。(陳順禎 攝)

男團本身有6人？

余宗遙透露「SURFIVR」本來有6個人，但是因為丁子朗太忙：「佢就好忙啦，又要拍劇啦，又準備搞畫展啦，拋棄咗我哋。有時見到佢，都仲有少少嬲嘅！」雖然丁子朗未能與他們組成男團，但黃星綽都希望可以與丁子朗有「crossover」：「畢竟我哋嗰陣超星團節目，一班兄弟識落之後好似爭咁啲，冇咗佢爭啲嘢咁。所以我哋都好掛住佢，都好希望有一日有啲表演我哋可以cross over，一齊可以玩下。」

余宗遙透露「SURFIVR」本來有6個人。(陳順禎 攝)

MV暗藏火辣親密戲？

對於MV女主角Anissa是黃星綽姐姐小倬的隊友，是否由黃星綽來牽線時，他表示：「其實呢今次呢我會話完全唔關我事㗎！」黃星綽更透露，其實新歌MV裡面有很多火辣的情節，不過最後很可惜被導演剪走了。至於姐姐看完後的感覺，黃星綽即笑指：「家姐睇完之後想報警啊！睇完之後想報東張！佢好唔慣見到我有啲感情戲嘅展示啦，佢見到之後直頭想嘔啊！」

黃星綽更透露，其實新歌MV裡面有很多火辣的情節，不過最後很可惜被導演剪走了。(陳順禎 攝)

五子同MV女主角Anissa有否「過電」？

對於大家最關心的一定是究竟五子同MV女主角Anissa有否「過電」，呢個問題，黃星綽率先開腔回應：「鏡頭面前系專業㗎嘛，咁就算內心嘅感受係點樣，咁其實最緊要就係個畫面呈現係點樣。」連隊員余宗遙都「睇唔過眼」反問他：「即係有冇過電啊？」黃星綽才回答：「其實係絕緣體嚟嘅！咁就過唔到電啦。」他表示因為「家姐睇住」，所以在鏡頭面前都要交足戲。

五子同MV女主角Anissa有否「過電」。(陳順禎 攝)

黃奕斌亦即否認：「我遇到籃球呢啲事，我就得返認真。淨係同打波有關，好似變咗『隻揪』咁樣，都係絕緣嘅。」余宗遙則搞笑表示：「講明先，我架車冇絕緣嘅我同佢，我嗰㗎唔係電車所以過唔到電。」文佐匡說得很興奮，因為可以打機，他表示與Anissa有聊到打機，但是他們是最後一班去拍MV：「大家都好攰㗎啦，We just wanna finish。」所以同樣過不了電。而最後的冼靖峰則單刀直入表示「冇過電」，因為：「我仲要係彈緊鋼琴嘅時候，仲諗緊啲chord。」

文佐匡、冼靖峰。(陳順禎 攝)

黃奕斌、余宗遙、文佐匡。(陳順禎 攝)

五子沒有遇過這種嚴厲的教練

五子之中有數位都是籃球愛好者，對於最近籃球教練翁金驊在網絡上爆紅，而他的嚴厲教法，五子被問到有否曾遇過這種嚴厲的教練時，他們則表示：「我哋打街波就冇跟教練，我哋都好少打啲聯賽，咁我哋打得最多嘅就係呢個TVB無綫盃。咁我哋大家嗰個氛圍就會比較上係業餘啲嘅，我哋就係玩為主，都係have fun為主。」

五子被問到有否曾遇過這種嚴厲的教練。(陳順禎 攝)

限定組合SURFIVR雖然各團員有不同嘅發展賽道，但今次新歌MV拍攝展現出前所未有嘅凝聚力。最後五子呼籲大家多多點擊支持新MV，若點擊率理想，不排除會推出完整的Dance Version回饋粉絲。