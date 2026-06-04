梁敏巧揀魚到賣魚一腳踢　自爆「劏魚」畫面太血腥驚到捉唔住條魚

「東張女神」梁敏巧昨日（3日）出席公益金活動，一身淺藍色跌膊恤衫配上白色長褲，微露鎖骨，散發健康小性感。梁敏巧接受《香港01》訪問時，大爆最近落街市拍外景的趣事，更透露原來平時在節目上山下海的女神也有死穴。

梁敏巧一身淺藍色跌膊恤衫配上白色長褲，微露鎖骨，散發健康小性感。(陳順禎 攝)

落街市大挑戰 體驗賣魚全過程

梁敏巧表示今次的節目她負責外景的部分，而她早前與拍檔劉展霆一起去拍外景挑戰的竟然是要去街市學「劏魚」及賣魚。梁敏巧笑言：「見到啲好大隻嘅蟹，跟住又學到點樣去揀魚，咩叫新鮮唔新鮮啊？然後又學到成個由揀魚到去賣魚，真係去賣魚成個過程。」

梁敏巧表示今次的節目她負責外景的部分。(陳順禎 攝)

雖然聽上去很棒，但梁敏巧自爆其實當時嚇到面青，她直指畫面很血腥：「我驚連條魚都捉唔住啊！啲魚真係好生猛，係咁喺到跳，咁真係好驚，我驚捉唔住條魚。（咁你咪要搏暈佢先？）我覺得我應該未必夠膽，好驚啊！見佢哋咁生猛要咁樣搏暈佢。」她指如果處理好的魚，她可以包裝及售賣，但要「劏魚」就未夠勇氣。

梁敏巧自爆其實當時嚇到面青。(陳順禎 攝)

落區籌款獲街坊力撐

雖然劏魚考起女神，但說到籌款環節，梁敏巧就表示非常有滿足感。她在街頭向街坊呼籲籌款，目標是捐五百元可以買到兩條魚：「原來街坊真係好受落，大家都好支持，轉個頭就籌到啦！」梁敏巧覺得這個跟街坊互動的過程非常好玩，亦是一次很難忘又喧嘩的慈善體驗。

雖然劏魚考起女神，但說到籌款環節，梁敏巧就表示非常有滿足感。(陳順禎 攝)

識得保護自己

作為「東張女神」，梁敏巧平時追訪都見慣大場面。她被問到如果遇到危險場面會怎樣時，梁敏巧就直言：「出去其實係有一定嘅危險性，因為始終我哋都真係最前線，就算CAMMAN同事都好啦，咁我哋都真係最前嗰個。咁都會識得自己保護自己，因為都有咁多次嘅經驗識得執生。」她還大讚身邊的同事都很有默契：「即係知道都會判斷，因為好有經驗判斷，大概佢係咩狀況，咁大家自己執生，大家互保護咁樣囉。」

梁敏巧平時追訪都見慣大場面。(陳順禎 攝)

談到最近的熱話，就是在片場中有沒有被欺凌時，梁敏巧表示曾經遇到一件事：「就係話原來有一次係好多女仔一齊咁樣拍一個一樣嘢咁樣，跟住就原來我條裙就係畀人揀剩，就係唔洗啦！Maggie最後嗰條得㗎啦！揀剩嗰條裙畀Maggie得㗎啦咁樣。」雖然多年後她才從其他人口中得知真相，別人替她抱不平，覺得她被欺負，但她自己則覺得還好，所以入行至今她都未遇過被欺凌的事件。

梁敏巧表示曾經遇到一件事。(陳順禎 攝)

另外梁敏巧亦提到自己曾經拍過兩次的親熱戲，她慶幸兩次遇到的都很君子，在拍攝之前有跟她協調好：「佢哋有講定唔伸脷嘅，我覺得呢樣嘢都要事前講好，咁大家都會舒服啲。」