翁嘉穗鄔友正夫妻被偶遇打扮成強烈對比　相處細節盡見家庭地位

1997年港姐冠軍，現年52歲的翁嘉穗與海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正於1999年結婚，婚後兩人育有兩子鄔謨雲（Jason）及鄔謨風（Kaspar），組成幸福四口之家。翁嘉穗婚後退出幕前專心相夫教子照顧家庭，安心過豪門少奶奶生活。年前鄔友正頻頻發文激嬲老婆翁嘉穗，但兩公婆床頭打交床尾和，始終恩愛如昔，且經常合體現身公開活動。

翁嘉穗keep得好好。（翁嘉穗小紅書）

1997年港姐冠軍、現年52歲的翁嘉穗（Virginia）與72歲的海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正。（IG圖片）

相處細節盡見家庭地位

日前有網民偶遇翁嘉穗鄔友正夫妻二人，並把原相機拍攝的片段放到社交網上分享，發文寫道：「TVB年中巡禮現場偶遇當年擊敗佘詩曼拿下港姐冠軍的翁嘉穗與鄔友正夫婦✨闊別熒幕多年亮相TVB巡禮，風采依舊不減當年，老牌豪門夫妻同框氛圍感拉滿。」片中可見翁嘉穗身穿名牌套裝，手挽Hermes包包，一副貴婦打扮，一行出來就是豪門闊太的氣派。她老公鄔友正卻打扮得比較低調樸實，表面看怎麼也看不出他的富商身份，與太太形成強烈對比。他們夫妻倆在扶手電梯上一先一後站立，翁嘉穗站前面，鄔友正站後面，讓老婆行先相當有風度。不過後來走着走着就變了鄔友正走在前面，翁嘉穗走後面，形成了她是老公背後女人的畫面，看來兩人都不分家庭地位高低，彼此互相尊重。

翁嘉穗與老公鄔友正。(人生哥在香港@小紅書)

翁嘉穗一身貴婦打扮。(人生哥在香港@小紅書)

翁嘉穗對腳好迷人。(人生哥在香港@小紅書)

翁嘉穗走在老公鄔友正身後。(人生哥在香港@小紅書)