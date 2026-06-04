蔡嘉欣Vivi Tam齊陀B！自爆陷孕期營養焦慮　靠1招精準養胎

好姊妹能夠同期懷孕絕對是一件難得又幸福的事！最近，人氣靚媽蔡嘉欣（Kayan）與好姊妹譚嘉儀（Vivi Tam）就齊齊宣布大肚喜訊，兩姊妹經常在社交平台大曬靚靚孕肚照，羨煞旁人。不過，表面上看似輕鬆「陀B」的背後，原來兩位準媽媽都曾經歷過嚴重的「孕期焦慮」！Kayan坦言，由於是第一胎，對所有細節都極為緊張，經常反覆於網絡搜尋資訊，極度擔心BB會錯過吸收營養的黃金期；而Vivi則表示，因為陀孖胎的關係，常幻想BB在腹中「爭鈣」，擔心營養分配不足！身邊人甚至認為她們過於緊張與焦慮。究竟這兩位「緊張大師」最後是如何克服「孕期營養FOMO（錯失恐懼症）」，做到「肥B不肥媽」，兼且長胎強骨？



閨密齊齊大肚雖然開心，但Kayan與Vivi坦言初為人母充滿未知，曾因擔心補給不足而陷入「孕期營養焦慮」。

拆解孕婦3大痛點 抽筋、便秘、吞丸恐懼症

很多準媽媽在懷孕期間，都會面對鈣質大量流失的問題，這不但可能會導致媽媽日後骨質疏鬆、增加骨折風險，在孕期中更極易出現肌肉抽筋、腰痠背痛，甚至增加妊娠高血壓的風險。為了解決這些問題，孕婦補鈣至關重要。然而，市面上大部分鈣片皆由碳酸及石灰提煉而成的合成鈣，體積龐大難以吞嚥，更常引致孕婦最畏懼的「便秘」問題。加上孕期同時需要補充葉酸和DHA，對於有「吞丸恐懼症」及孕吐嚴重的媽媽而言，每日服用補充品無疑是一大挑戰。

蔡嘉欣與譚嘉儀在孕期依然明豔照人、體態輕盈。兩人皆表示，只要及早選對精準的醫學級營養補充品，徹底擺脫孕期焦慮，便能輕鬆做到「長胎強骨」，在鏡頭前展現出準媽媽最健康、自信的動人光芒。

Kayan & Vivi私藏養胎法寶 澳洲藥劑師推薦「孕婦3補」

為了為胎兒提供最精準的營養支持，Kayan和Vivi拒絕盲目猜測，最後選擇了榮獲澳洲GMP及TGA安管局認證、由澳洲藥劑師團隊推薦的Holdbody「孕婦3補」系列：

• 長胎強骨不便秘：Holdbody天然孕婦鈣

有別於市面上由化學合成的大粒鈣片，這款天然孕婦鈣由冰島天然紅海藻提煉，蘊含多種天然礦物質。其生物利用率極高，有效減少引致便秘的副作用。此外，配方獨特糅合BoneBuild元素，內含專利CBP（100%乳清蛋白）及活性維他命D3，實證能有效提升骨質密度。其丸錠設計體積細小（直徑僅1cm，比坊間2cm鈣片縮小一倍），極易被孕婦吞食。

• 無需轉化直接吸收：Holdbody還元型葉酸

配方採用「還元型」葉酸，毋須經體內繁複轉化步驟，能直接被細胞吸收和利用，全面滿足孕期健康所需，有助於胎兒腦部神經系統及脊椎的正常發展，並減低發育缺陷的機會。

零魚腥味：Holdbody孕婦藻油DHA

這款藻油DHA採用獨有的純水提取方法，培植過程處於嚴格密封環境，確保純淨無海洋污染，且完全零魚腥味，不會加劇孕吐反應。配方有效促進胎兒大腦及眼睛發育，同時有助於穩定孕婦的孕期情緒。

星級靚媽實證！告別肌肉抽筋 「陀B」依然步履輕盈

Kayan分享，自從在孕期內持續服用Holdbody天然孕婦鈣後，身體各項機能皆維持良好狀態。最明顯的轉變是，以往常見的腰痠背痛與深夜腳抽筋的情況獲得全面紓緩。Kayan喜言：「感覺到自己的肌肉更有力量。以往未補充時，可能步行片刻便感到疲憊；現在即使懷著胎兒，每天步行數千步依然輕鬆自如，完全沒有問題！」 兩姊妹一致認為，有了Holdbody精準補齊孕期關鍵營養，便無須再盲目摸索，能夠安心期待健康寶寶的誕生。

限時優惠！跟著星級準媽媽入手 澳洲高品質孕期保養

想與Kayan和Vivi一樣，在孕期內擺脫焦慮、長胎強骨，並遠離抽筋、腰背痛的困擾？現正迎來限時折上折優惠，為自己和寶寶提供最安心的守護！由6月5日 至6月18日，在全線萬寧Mannings門市及官網、3ChemBio門市及官網可享限時激抵優惠，全線買2件即享85折！

• 天然孕婦鈣：折後平均$245.7／盒（原價$289）

• 還元型葉酸：折後平均$169.2／盒（原價$199）

• 孕婦藻油DHA：折後平均$278.8／盒（原價$328）

立即入手：https://bit.ly/4xqyvnp

了解更多：https://www.holdbody.com.hk/

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（資料由客戶提供）