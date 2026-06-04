魔幻時刻｜AK難忘當年為葛民輝伴舞　謝君豪從不怕入戲太深

舞台劇《The Magic Hour 魔幻時刻》由謝君豪、葛民輝、江𤒹生（Anson Kong，AK）主演，將於明晚正式公演。早前三位接受訪問，AK作為後輩，坦言跟兩位前輩合作既期待又緊張，但亦盡可能在排戲期間，盡量吸收兩位前輩的功力。今次是三人首次合作，但原來在當舞蹈員時，AK已經與葛爺同台，而且當時仲發生一宗「意外」。

舞台劇《The Magic Hour 魔幻時刻》由葛民輝、江𤒹生（Anson Kong，AK）、謝君豪主演。（葉志明 攝）

舞台劇《The Magic Hour 魔幻時刻》（網上圖片）

AK對葛民輝背影揮之不去

問到AK最愛兩位前輩的作品，謝君豪就無懸念地揀《南海十三郎》，是最深印象的演出。而葛民輝就揀了一次自己的舞台演出︰「有一個畫面令我揮之不去，就係我年輕時做過『高山青龍』的Dancer，呢個背影（葛民輝）我一直都記得。」當時葛民輝演出《林海峰是但噏求其大合唱》的壓軸嘉賓，並以搖滾組合「高山青龍」登場，但經過一輪勁歌熱舞後，葛民輝突感心臟不適甚至暈倒，需要緊急送院並證實為心肌梗塞。

AK︰「嗰次係我第一次做演唱會Dancer，仲有機會同葛爺合唱。」葛民輝又笑言︰「我喺舞台上係會迷失方向，需要導盲犬帶路，而Dancer就係帶我行。」對於採排期間，AK都覺得好享受︰「因為採排期間係可以作好多嘗試，好好玩，去到舞台就要一板一眼演出來，所以都好去Enjoy綵排，好好促進演員默契成長。」

江𤒹生（Anson Kong，AK）與葛民輝早在舞台上同台。（葉志明 攝）

葛民輝、江𤒹生（Anson Kong，AK）、謝君豪三位首次合作，但非常投契。（葉志明 攝）

謝君豪︰沒有入戲太深，角色已是自己一部分

近年電影上，謝君豪多演正劇角色，今次舞台劇就飾演一名殺手，同時又是一位戲劇愛好者。「其實我冇分喜劇定正劇，我都係睇個角色點做，不過我都好恨做喜劇。」劇情會講到他要假扮黑幫大佬，但入戲太深，不能自拔。現實中，豪哥就坦言沒有入戲太深的問題︰「不存在這個問題，因為我一定要搵到自己同角色有關連的地方，咁我就可以主理個角色，令角色成為自己一部分，所以唔會入戲太深，因為根本係自己一部分。」

葛民輝︰「即係我有一部分就係彌敦道9號。」謝君豪︰「可能有10號呢，係要自己挖部分出來演一個角色，如果唔係好難理解個角色。有人話抽離唔到，其實可能係留戀部份的自己，鍾意自己這個Ｍagic Moment。」

近年，謝君豪多演正劇角色，今次舞台劇就飾演一名殺手，同時又是一位戲劇愛好者。（葉志明 攝）